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Из-за развития искусственного интеллекта к 2022 году мир потеряет 75 млн рабочих мест
Старые профессии становятся рудиментом и, как видим, начинают борьбу за выживание. Ключевыми навыками станут критическое мышление, коммуникация с людьми и машинами, креативность. Появится довольно много новых профессий, еще больше пропадет. Биохакеры, игропрактики и робоэтики -какую профессию выбрать сегодня, чтобы быть успешным завтра. Ксения Лебедева изучила занятость будущего (видео).
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