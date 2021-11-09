Из-за суровой погоды мировое производство вина упадет до самых низких показателей за всю историю

Мировое производство вина упадет до одного из самых низких показателей за всю историю из-за суровой погоды, повредившей виноградники в основных винодельческих регионах Европы. В частности, погодные условия оказали значительное влияние на производство вина в Италии, Испании и Франции, крупнейших в мире производителей вина, что привело к чрезвычайно низким объемам выпуска. По словам экспертов, это будет третий год подряд, когда объем производства будет ниже среднего и приблизится к уровню 2017 года (248 млн гектолитров), что является наименьшим показателем за шесть десятилетий.