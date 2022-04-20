Изделия Светлогорскхимволокна признаны лучшими в стране

Белорусская промышленность готова принять любые вызовы, наши предприятия на деле это доказывают. Сырья хватает, модернизация идет, качество изделий -на уровне. Так, продукция Светлогорскхимволокна стала победителем конкурса "Лучшие товары Беларуси" за прошлый год. Завод не стоит на месте, расширяется не только его ассортимент, но и география поставок. Николай Скинтиян продолжит.

Качество и инновации

540 метров нетканого материала в минуту. Расплавленный полипропилен преобразуется в тончайшее волокно, а затем в сырье, например, мелтблоун. К слову, именно он по итогам прошлого года стал лучшим товаром Беларуси. Здесь освоили самые разные виды нетканого материала, применяются они везде -от строительства до средств гигиены.

Производство нетканого материала - настоящая находка для белорусских медиков. Маски, защитная одежда - все это изготавливается из сырья Светлогорскхимволокна. Материал максимально легкий, при этом степень фильтрации высокая.

Полипропилен универсален, завод использует все его возможности. Даже превращает в ткань для биг-бэгов - мягких, но прочных контейнеров. Сырья для такой продукции вполне достаточно -надежные партнеры всегда рядом.





Основное сырье российского производства, также используется сырье полиэтилен высокого давления производства ОАО "Нафтан. Сергей Ушак, заместитель главного инженера по техническому перевооружению ОАО "Светлогорскхимволокно"

Курс на импортозамещение

Светлогорскхимволокно - единственный в Беларуси производитель одноразовых перчаток. Новую линию запустили меньше месяца назад, первые испытания прошли успешно. Впереди еще масса подготовительных работ, однако начало положено - сделан серьезный шаг на пути к импортозамещению. И это далеко не все, чем может гордиться завод.

Эксперимент: специальную ткань и нити поджигают, они не горят: Оно не горит, является электропроводным и применяется широко в бытовой технике как нагревательные элементы, в автомобилях как подогрев сидений, стекол.

До 70 % продукции идет на экспорт

Такой материал изготавливают всего три страны. А вот волокно Арселон - абсолютный эксклюзив, который есть только у нас. Идеальный материал для пожарной униформы - выдерживает нагрев до 400 градусов и не намокает. Звание флагмана промышленности завод носит не просто так - до 70 % изделий идет на экспорт. Нет проблем с поставками и сейчас. Надежность и стабильность – главные приоритеты химического гиганта.

Успешно наша продукция себя зарекомендовала на азиатских рынках, на африканских рынках. Люди приходят на работу, отдают себя ей. Есть все для того, чтобы не снижать объемы производства, работать прибыльно и эффективно. Василий Костюкевич, гендиректор ОАО "Светлогорскхимволокно"









В планах выпуск одноразовой биоразлагаемой посуды