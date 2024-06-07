Изменения на валютном рынке 7 июня: доллар и юань подешевели

Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели - таковы результаты торгов. За американский доллар просят 3 рубля 18 копеек. Евро по курсу Нацбанка 3 рубля 46 копеек. 10 юаней стоят 4,38. 3 рубля 59 копеек просят за 100 российских рублей.