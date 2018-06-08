Изменения в закон "О крестьянских хозяйствах" на выездном заседании в Шкловском районе обсудили парламентарии

Между тем, экспорт белорусской продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья сначала года составил почти 8 млрд долларов США. Это почти на четверть выше прошлогодних показателей. Основным торговым партнером Беларуси по-прежнему остается Россия. Но рынок требует новых условий ведения бизнеса между двумя странами. Какими они будут - все акценты будущих отношений расставит предстоящий Форум регионов Беларуси и России. Он пройдет в сентябре в Могилеве. Свое слово должны сказать, как крупные переработчики, так и малый и средний бизнес. Например, фермеры. Изменения в закон "О крестьянских хозяйствах" сегодня на выездном заседании в Шкловском районе обсудили парламентарии. А в гости к хозяевам земли пригласили и российских коллег.

Андрей Ястребов продолжит. Если еще в начале 90-х, когда и появился первый белорусский закон "О крестьянско-фермерских хозяйствах", их насчитывались единицы. То сегодня только в Могилевской области их почти 400.

Крестьянско-фермерское хозяйство "Диана" в Шкловском районе - одно из сильнейших. Начинали когда-то семейный бизнес с 50 гектаров и пары тракторов. Сегодня в парке - с полсотни самой новейшей техники, которая работает в поле со спутниковой навигацией. Рентабельность производства - почти 50 %.

Почти 90 % - экспорт. В Россию, Казахстан, Узбекистан, Молдову. Своя система хранения и переработки. И ни рубля кредитов. Члены Постоянной комиссии Совета Республики, которые задействованы в подготовке форума, отмечают - фермерство в Беларуси сегодня - это эталон бизнеса на селе.

Особое внимание - крупным сельскохозяйственным холдингам. В "Александрийском" работа налажена по системе от поля до стола. Зерно, овощи, мясо. Парламентарии и российские гости воочию знакомились с условиями производства по мировым стандартам.

Ну и, конечно, без комфортных условий жизни на селе все эти достижения были бы тщетны. Агрогородок Копысь, как его еще называют, деревня будущего, тому пример. Со всей необходимой инфраструктурой, но сельским колоритом. Где есть место и ремесленничеству, которое здесь успешно сохраняют. И даже зарабатывают на нем. Кстати, на форуме местные мастера представят свои лучшие работы.