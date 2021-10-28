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Израиль может стать крупным рынком для белорусских пиломатериалов и изделий из металла
Перспективы экспорта белорусских пиломатериалов и металлопродукции в Израиль, а также стратегию выхода на этот рынок обсудили руководство Белорусской универсальной товарной биржи на встрече с представителем крупной израильской группы компаний, аккредитованной на бирже в качестве брокера-нерезидента. Маркетинговое исследование, проведенное израильтянами, подтвердило высокий спрос на белорусскую продукцию, а также определило ее высокие конкурентные возможности. По словам экспертов, сегодня Израиль переживает строительный бум, спрос на арматуру, металлоконструкции высокий. Тот факт, что биржа обеспечивает контроль исполнения сделок, послужит дополнительным стимулом для приобретения белорусских товаров.
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