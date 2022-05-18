Израиль снимет все коронавирусные ограничения на въезд. По информации Минздрава страны, уже с 21 мая не потребуется ПЦР-тест. Согласно новым правилам, всем приезжающим в Израиль въезд в страну через аэропорты, морские и наземные пункты будет свободным. Также сдача анализа не понадобится для вылета из государства. Кроме того, отменяется необходимость в суточном карантине после прибытия в Израиль. При этом сохраняется требование о заполнении декларации о въезде в течение 48 часов и наличии страховки, покрывающей лечение коронавируса. Пассажиры международных рейсов должны носить защитные маски во время полета.