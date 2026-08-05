К 2030 году каждая четвертая квартира в Беларуси будет арендной

За 5 лет в Беларуси планируют построить 5 млн кв. м арендного жилья. Для сравнения: в 2026 году возведут около 650 тыс. кв. м, из них 33,5 тыс. в Минске - это заметно больше объемов прошлого года, когда построили 445,5 тыс. кв. м.

К 2030 году арендное жилье будет занимать четверть от общего ввода. То есть каждая четвертая квартира будет арендной.

При этом к 2030 году планируют довести средний уровень обеспеченности общей площадью жилья до 33 "квадратов" на одного жителя. Сейчас этот показатель составляет почти 31 кв. м.