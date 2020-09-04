К 2023 году Петриковский ГОК планирует выйти на полную мощность

Строительство горно-обогатительного комбината в Петрикове -- самый масштабный инвестпроект Беларуськалия. Здесь будут выпускать 1,5 млн тонн удобрений в год с возможностью увеличить в 2 раза. С такими показателями Петриков опередит Солигорск. Напомним, Беларуськалий - один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Павел сюда приехал полгода назад, обустроил квартиру и перевез семью из Солигорска. Променял старый город шахтеров на только развивающийся из-за его компактности, неперенаселенности и уюта. Но были и другие факторы.Прежде чем стать главным инженером фабрики Петриковского рудоуправления, Денис почти 10 лет назад начал с рабочего в Солигорске. Сейчас мы в цеху сушки, куда поступает по трубам влажный концентрат. В обязанности работника не входит ведение технологических процессов, но пока штат не укомплектован, занимается пусконаладкой и отработкой процессов, чтобы своевременно запустить весь механизм ГОКа в работу.



Мы спустились на 580 метров под землю. И традиционно в шахте нас встречают женщины. Но это не момент гостеприимства - это скорее вопрос контроля качества. Вопросы спуска и подъема, что сюда приезжает и уезжает, доверяют именно им.Из предпринимателя в шахтеры - такой выбор сделала несколько лет назад Алеся; сама из Петрикова, прошла обучение и подготовку, и теперь она одна из немногих представительниц прекрасного пола, кто работает в белорусских недрах. Она была здесь, когда прокладывали вертикальную проходку, или по-простому шахту, по которой спускался наш лифт.



1,5 года назад, когда президент посещал Гомельскую область, дал поручение: вместе с ГОКом строить и жилье, ведь сюда приедут люди, и провести благоустройство города - штукатурка, дороги и инфраструктурные объекты на тот момент требовали серьезного обновления. Горожане тоже оценили изменения.



Интересно, что петриковская земля богата не только солью, добывать которую можно в течение 120 лет, но и белой глиной и бурым углем: месторождения исследованы, а инвестпроекты сегодня прорабатываются правительством.



