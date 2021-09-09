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К 2025 году большинство союзных программ Беларуси и России должны заработать в полную силу

К 2025 году большинство союзных программ должны заработать в полную силу - всего их подготовлено 28. По каждой есть сроки реализации, ответственные, просчитаны выгоды и риски. Ключевая цель для всех едина - это устойчивый рост отраслей и отдельных предприятий двух стран, которые будут связаны интеграционными цепочками.

Накануне встречи на высшем уровне и заседания Союзного Совмина Светлана Лукьянюк спросила подробности интеграционной повестки у первого вице-премьера (видео).

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