К концу 2024 года в Беларуси появятся 60 новых МТК, а в северном регионе за 7 лет всех буренок планируют перевести на круглогодичное стойловое содержание

Приложить все усилия для развития животноводства, вывести отрасль на принципиально новый уровень - задача на ближайшее время для белорусского АПК. Большое молоко и мясо начинается в полях, поэтому важно в полной мере заготовить качественные корма, сейчас аграрии продолжают уборку кукурузы.

На жестком контроле соблюдение требований зоотехнических и ветеринарных нормсодержания и кормления поголовья,кадровый вопрос, ведь село нуждается в перспективных специалистах.Следят и за модернизацией животноводческих объектов - в ближайшие годы в каждой области необходимо построить или реконструировать по десять молочно-товарных комплексовс современным оборудованием.

В длинной цепочке особое место занимает переработка. Сельхозпродукция - это бренд Беларуси, она успешно конкурирует на международном рынке благодаря качеству. И планку нужно только повышать. О том, как с поставленными задачами справляются на местах, рассказала Ольга Масловская.

Жилье, заработная плата (часто выше, чем в городе), а еще солидный соцпакет - компенсация стоимости путевок в санатории и детские лагеря, другие денежные выплаты. За такую работу люди держатся.

Не обижать специалистов АПК в деньгах требует и глава государства. Кадровый вопрос был одним из главных во время республиканского семинара-совещания по вопросам развития животноводства.

Будут нормальные кадры, будут специалисты - будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. За нас никто не сделает. Кадровую проблему надо решать. Это же не дело, когда мы готовим целевиков, а на местах остается не больше половины молодых специалистов. Комитету госконтроля этот вопрос нужно поднять и капитально проверить, где эти люди, кто разрешил им не работать. Разберитесь. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Условия труда - еще один важный якорь для молодежи. Старая ферма или современный комплекс с роботами - ответ на вопрос "где останется работать молодой специалист?" очевиден. В стране половина поголовья содержится на молочно-товарных комплексах замкнутого цикла. В лидерах Брестская область, аутсайдер - север страны.

"В Витебской области пока только 16 % поголовья содержится на современных комплексах. К концу 2030 года мы планируем построить 126 новых МТК и поставить на круглогодичное содержание все молочное стадо", - заявил первый зампредседателя Витебского облисполкома Анатолий Линевич.

И это самый современный подход в молочном животноводстве. Так, МТК "Яновичи" Витебской бройлерной птицефабрики - пример, когда все направлено на обеспечение технологии для круглогодичного равномерного производства молока. Этот молочно-товарный комплекс действует четвертый год, подтверждая, что большое молоко можно получать, только опираясь на современные технологии. Компьютерное сопровождение стада, микроклимат, доение с промежуточной дезинфекцией. В итоге от каждой коровы в год здесь получают не менее 8 тыс. кг молока. И абсолютно все сорта экстра.

Уже в следующем году в Витебской области, равно как и во всех регионах Беларуси, планируется построить по десять таких комплексов для крупного рогатого скота. Так, в Сенненском районе завершается возведение МТК на 3,3 тыс. буренок. Доильное оборудование "Карусель" в новинку для местных животноводов. До этого работали только с "Елочкой" и "Параллелью". Подсчитали, что молока самого высокого качества смогут получать в 2,5 раза больше.

С введением комплекса удельная доля в валовом производстве молока вырастет чуть ли не до 50 %. Это позволит району прирасти не только по валовому надою, но и по удою на корову. Конечно, тут нужно еще работать со стадом. Андрей Лебедев, первый зампредседателя Сенненского райисполкома