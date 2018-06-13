К концу года госорганы должны выйти на установленные параметры роста экономики

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров. Там сегодня обсуждали проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год с перспективой до 2021. Так, за полгода (по сравнению с аналогичным периодом прошлого) промышленное производство выросло почти на 8 %, розничная торговля на 9, оптовая на 7 %. По ряду отраслей наблюдается относительное замедление. Премьер-министр отметил, что уже сейчас необходимо определиться с подходами в разработке проекта социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной и налоговой политики на следующий год. Проект должен быть готов к сентябрю.