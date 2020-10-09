К Парку высоких технологий присоединились 83 компании

83 компании сегодня присоединились к Парку высоких технологий. Так, общее количество резидентов составило 969. Это предприятия с иностранным капиталом, которые создали представители Германии, Израиля, Латвии и США. Также 6 центров разработки зарубежных корпораций. Новые резиденты - это представители сферы логистики, электронной коммерции, игровой индустрии, медицины, аудита, консалтинга и образования.

Отметим, две трети новичков - это компании, которые зарегистрировались за последние два года, что говорит об активном развитии стартапов. Их большая часть работает в столице и столичном регионе.