К завершению подходит заготовка кормов

Чуть более 5 миллионов тонн зерна уже собрали аграрии. Осталось еще 7 % площадей. К завершению подходит и заготовка кормов. И здесь также важно качество, особенно для сельхозпредприятий, которые ориентированны на производство продукции животноводства. Но нередко в хозяйствах не хватает сенажных траншей. И восполнить недостаток современными методами (например, упаковкой кормов в стрейч-пленку) не спешат. В Могилевской области этот показатель даже вдвое меньше от задания. Как выяснилось, не выполняется он из года в год. Андрей Ястребов продолжит тему.

Почти 300 гектаров брошенных полей с кормами. Трава уже давно превратилась в солому. Руководитель сельхозпредприятия, которому и принадлежат наделы, убеждает: ничего страшного. Мол, кормов и без того заготовлено немало. А эти растут седьмой год на одном месте. Вроде и потерь никто не понес. Но огласке проблемы все же оказались не рады.

Но специалисты Госконтроля рассмотрели в проблеме гораздо больший размах, в том числе просчеты в подготовке техники и самой земли.

От дедовского способа хранения кормов в буртах здесь тоже пока избавиться не получилось. Хотя и вынужденная мера. На старой ферме остались телята. Переселение не за горами, не строить же новую сенажную яму, говорят в хозяйстве.

В хозяйстве "Вендорож" ситуация иная. Под корма здесь отведено гораздо больше площадей - свыше 3 тысяч гектаров. Из них полтысячи под кукурузу, а это и зерно (в том числе для продажи), и зеленая масса для ферм.

Полуторагодовой запас кормов. Для крепких хозяйств, для которых производство продукции животноводства остается главным источником дохода, это словно подушка безопасности, чтобы даже капризное лето не остановило уже отлаженный технологический процесс.

И такой хозяйский подход отражается на экономических показателях предприятия. Уже который год здесь плюсуют в производстве мяса и молока, приближаясь к европейски надоям в 7 тысяч литров от одной буренки.

А это и возможность для роста заработной платы, и для развития самого предприятия.