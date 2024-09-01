Кабачковое настроение: чем полезен овощ и сколько можно заработать на неприхотливой культуре

Уверены, в августе и сентябре о кабачке вспоминают даже те, кто его не ест в любом кулинарном исполнении.

Анастасия Бенедисюк разбиралась, так ли страшен плод, как его "малюют". В ее материале и вкус, и искусство, и экономика. Как можно заработать на неприхотливой культуре, чем полезен овощ, и, разумеется, как на вкус та самая кабачковая икра.

"Выращенный на личном участке вот этими самыми руками и вот с такими мозолями" - и какая разница, правда ли это, ведь после таких слов отказ не приемлем.

"Вам кабачок нужен?" В конце лета - это риторический вопрос.

Видео усыпан интернет. Кабачок стал мерилом социальной активности. Если не получили презент, задумайтесь, а есть ли у вас друзья? И такая ли близкая родня, коль звонит только в конце августа. Овощ, который вечно некуда деть, и его присутствие дома - тайна, покрытая мраком.

Самая неприхотливая культура - один раз посадил весной и собирай все лето, до поздней осени, до мороза. Днем продаем, а после 18:00 приходится раздавать бесплатно. Раздаем хорошим покупателям. Кто покупает больше чем на 10 рублей, кабачок - в подарок. Юрий Гончар, фермер

На Комаровский рынок Юрий привозит по 2 ящика - 1-й продает, 2-й раздает. Спросом из семейства тыквенных пользуется в начале сезона и под занавес. В кабачковый "нерест" дела с продажами обстоят сложнее.

Частое утро у Юрия - кабачковое. Все, что больше размером, идет дешевле в цене. В деревне в Минском районе у него есть гектар огорода, тут все растет в открытом грунте.

"У нас четверо помощников, и каждый занимается своим делом. Каждое утро мы встаем, и все уже знают, что они делают. Младший со мной собирает кабачки, Рома - кукурузу, мяту, петрушку. Илья - главный по салатам, он его собирает, моет. Мы кабачки сильно не пропалываем, в сорняках они даже лучше сохраняют влагу. Самое вкусное для меня - это вот маленький кабачок, употребляю его в сыром виде. Лучше, чем огурец - кладезь витаминов", - поделился Юрий.

Минутка медицинских рекомендаций перед употреблением в сыром виде: проконсультируйтесь с врачом. Категорический запрет на употребление людям с повышенной секрецией желудочного сока, поосторожнее будьте и те, у кого есть проблемы с почками. В остальном это и вправду то, что доктор прописал. Прекрасный диетический продукт. Младенцам пюре из кабачков можно подавать с 6 месяцев, он ускоряет пищеварение. Для взрослых полезен после курса лечения антибиотиками, а еще помогает укреплять сердце, сосуды.

Кот Морти - кабачковая звезда. И, возможно, он знает больше тех, кто по августу-сентябрю пытается всучить кому-то кабачки. Кабачок - тема и в домовых чатах, он и новый жилец подъездов, а если серьезно, то все мы, конечно, недооцениваем мощь овоща. Пока одни бесплатно втюхивают, заводы наращивают производство.

Кабачки все могут быть с одного поля, но семена сборными, но есть и поля, где выращивается один вид. Есть разные сорта - белорусские, иностранные. Татьяна Олиферчик, начальник производственной лаборатории Быховского консервного завода

Горох и кабачковая икра - лидеры по производству на заводе в Быхове. Выбранные экземпляры отправляются в лабораторию - это обязательная остановка в маршруте. Только успешно пройдя все испытания, партия допускается на линейку. А вот проверить кабачок в домашних условиях нельзя.

Около 5 млн т кабачка перерабатывают только на Быховском предприятии. Белорусу хорошо известен вкус местной кабачковой икры, успели полюбить ее и в России. Есть интерес и возможности для белорусов на рынках Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, и план на 2025 год - переработать минимум вдвое больше.

Лук, морковь, специи, масло - все это смешивается и по трубам поступает на наполнитель основной массы. Вкус икры как дома, потому что овощи используем свежие, стараемся не использовать никаких сухих овощей, сублиматов. Татьяна Олиферчик