Кабели, тракторы, сельское хозяйство и торговля - как Беларусь и Узбекистан дополняют друг друга

Новая мировая точка экономического роста - Центральная Азия и, в частности, Узбекистан. Население страны составляет почти 40 млн человек. Огромный рынок сейчас вкладывается в развитие всех отраслей экономики. Помогают надежные партнеры, среди них и Беларусь. Между двумя странами есть полное взаимопонимание, переговоры лидеров тому подтверждение.

Партнеры делают ставку на межрегиональные связи, как раз на неделе прошел III Форум регионов. Создавая производства в областях и районах двух стран, можно взять второй миллиард долларов товарооборота. Совместных экономических планов много, похвастаться уже есть чем.

Уверенный старт завода по выпуску кабельной продукции случился в самом начале лета. Совместное предприятие - резидент свободной экономической зоны в Ахангаранском районе. Здесь теперь выпускают кабели. Поскольку внутренний рынок Узбекистана перенасыщен, продавать их будут на экспорт.

Руслан Акбулатов, гендиректор предприятия по выпуску кабельной продукции:

"На базе двух государств было принято решение о том, что необходимо создать некий инвестиционный проект. В данном случае технологии из Европы, которые мы сегодня имеем, реализовались здесь, на рынке Узбекистана. Учитывая, что рядышком есть соседство с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом, мы имеем возможность получать льготную покупку меди. Пользуемся льготами всеми, которыми пользуется свободная экономическая зона".

Чтобы воплотить в жизнь все задуманное, молодому предприятию предстоит серьезно вырасти. Касается это и территории, т. е. строительства нового участка, и штата сотрудников. Сегодня здесь трудятся около 80 человек, в планах увеличить эту цифру как минимум вдвое. Местные жители уже сейчас постигают азы новой для них сферы.

Ориф Азизов, начальник производства предприятия по выпуску кабельной продукции:

"К нам приходят местные специалисты, местные ребята, мы обучаем их. Обучение проходит в 2 этапа. Приезжают специалисты из Беларуси, обучают здесь местных. На втором этапе мы своих перспективных специалистов отправляем в Беларусь. Сейчас мы уже отправили 4 для обучения, для подготовки. Оттуда, надеюсь, приедут и начнут у нас работать".

От запуска совместных предприятий пользу чувствуют сразу все игроки. Создаются рабочие места, людям есть где трудиться. Но главное - это продукция, которая действительно нужна рынку.

Город Нурафшон - важный промышленный центр Ташкентской области и место притяжения местных фермеров. Они знают, что за новым трактором - в большой шоу-рум. Уже год здесь их не только продают, но и сами собирают.

"Из Беларуси приходят крупноузловые детали, например, передний мост, рамы", - рассказал главный инженер предприятия по сборке тракторов Шухрат Арзыкулов.

Выпустили уже более 1 тыс. тракторов. В новой партии локализацию значительно повысят. Многие комплектующие будут делать внутри страны, в том числе с помощью партнеров. Но бренд ведь все равно останется белорусским. Доверие к производителям Беларуси здесь очень сильное еще с советских времен. Не только МТЗ, но и БЕЛАЗ знает каждый.

Узбекистан - настоящая кладезь полезных ископаемых. Почти все виды, известные на Земле, есть тут, в недрах Центральной Азии. Недавно страна вошла в мировой топ-10 по добыче золота. Местные комбинаты - это огромные корпорации, от работы которых зависит благосостояние целого народа. Поэтому подход сугубо прагматичный. Если техника надежная да еще качественный сервис предлагают, точно надо брать.

Про хозяйский подход белорусов в Узбекистане хорошо знают. Поэтому группа инвесторов решила перенести свои фермы из Кашкадарьинской области в Витебскую.

Павел Шакун, директор ООО "Кашкадарья чорва УЗ":

"Арендовали 2 здания. "Витебские семена трав" предоставили аренду зданий, сделали небольшой ремонт, провели благоустройство вокруг территории. Выделены земли - 240 гектаров пашни, на которых будут заготавливаться корма. Займемся возделыванием. Вполне возможно, это будут зерновые культуры".

В деревне Заоболь в Шумилинском районе выращивают молодняк крупного рогатого скота на мясо. Начали с 70 голов, планируют увеличить в 5 раз.

"Здесь для сельского хозяйства, животноводства очень благополучная земля", - отметил учредитель ООО "Кашкадарья чорва УЗ" Искандар Кудратов.

Партнеры помогают обеспечивать белорусский рынок. Кто не любит узбекские сухофрукты? Экологически чистый продукт всегда есть на прилавках. Также в топе специи. Бизнесу уже 17 лет. Умид приехал в Беларусь за образованием, получил диплом, но решил остаться и открыть свой бизнес.

Умид Турсунов, директор компании по производству приправ:

"Приехал, захотел, поработал. Я за 17 лет никому не отдавал деньги, чтобы решать какие-то свои вопросы. Коррупции нет, в этом большой плюс".

На вершине топа предпочтений - специи для плова. А что такое настоящий узбекский плов, можно попробовать прямо напротив, что называется, не отходя от кухни.

"В Беларусь приехал в 2019 году. Я работаю здесь уже 7 лет. Здесь мне нравятся люди, они добрые, уважают друг друга", - поделился старший повар кафе узбекской кухни Бахредин Шахобдинов.

Пока минчане на Комаровке изучают гастрономическую карту Узбекистана, жители Ташкента пробуют Беларусь на вкус. Год назад здесь открыли сеть фирменных магазинов. Хоть называется "Дары Беларуси", понятно, что производители на таком экспорте хорошо зарабатывают. Ведь многие не просто попали на полки, а уже успешно закрепились.

Севиля Джалилова, продавец сети магазинов белорусской продукции:

"Некоторые покупатели подсели, можно сказать, на белорусское сливочное масло, на молочную продукцию, т. е. другого уже не хотят есть".

Самый главный фундамент любых экономических отношений - взаимопонимание на простом, человеческом уровне. Страны разделяют тысячи километров, но все равно друг для друга они свои, родные люди. Если есть желание общаться, вместе создавать будущее, тогда и запуск новых взаимовыгодных проектов точно ждать себя не заставит.