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Качественная нефть из России поступит на границу с Беларусью уже в понедельник
Владимир Сизов, заместитель председателя концерна "Белнефтехим":
"Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют около $100 млн. в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов. Завтра, 26 апреля, планируется проведение встречи с представителями компании "Транснефть", чтобы выработать оперативные меры, получить конкретную информацию о времени прихода чистой нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей системы".
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