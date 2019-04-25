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Качественная нефть из России поступит на границу с Беларусью уже в понедельник


Владимир Сизов, заместитель председателя концерна "Белнефтехим":

"Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют около $100 млн. в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов. Завтра, 26 апреля, планируется проведение встречи с представителями компании "Транснефть", чтобы выработать оперативные меры, получить конкретную информацию о времени прихода чистой нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей системы".

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