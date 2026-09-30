Качественное и эффективное развитие - утверждены прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год

Краткий пересказ от ИИ

Обеспечить эффективный экономический рост и качественное социальное развитие страны... Важнейшие прогнозные параметры на 2027-й сегодня подписал Президент.

По сути, это стратегические документы, которые определяют, в том числе и будущее нашей денежно-кредитной политики. Во главе угла - обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения. Анастасия Ярощик-Корниенко - продолжит.

Мировая экономика замедляется, а ключевые торговые партнеры Беларуси - от стран СНГ до рынков дальней дуги - снижают темпы роста. Конъюнктура сырьевых цен остается в целом приемлемой, однако осложнена геополитической нестабильностью и логистическими шоками.

Базовые индикаторы 2027 года рассчитаны с учетом глобальных вызовов. В формуле экономического роста заложен баланс внешних условий и внутренних ресурсов. Параметры социально-экономического развития нацелены на выполнение задач пятилетней программы и формирование условий для дальнейшего роста благосостояния населения.

Сегодня экономика Беларуси демонстрирует динамику: растут доходы населения, успешно завершается сбор урожая, масштабируются совместные проекты со стратегическими внешними партнерами и развивается экспорт. И сбавлять темпы в 2027 году власти точно не намерены. Целевой ориентир по росту валового внутреннего продукта определен на отметке 1,9 %. Экономическое развитие измеряется не сухими цифрами, а качеством жизни белорусов.

Целевые показатели - устойчивый рост экономики

Председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин назвал указ одним из важнейших документов развития экономики. Такие документы, отметил он, принимают в конце каждого года и ими задают ритм национальной экономики на год вперед.

По его словам, приоритеты остаются прежними: финансовая стабильность, рост зарплат и сдержанная инфляция. Особое внимание, сказал Авдонин, уделено тому, чтобы удержать инфляцию в пределах 5-6 % и одновременно сохранить высокую инвестиционную активность.

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас глава государства ставит задачи: расширение производства, увеличение инвестиций в науку и технологии, повышение уровня механизации сельского хозяйства. Все это требует плановой работы, ее могут реализовывать банки через свою инвестиционную деятельность. Это и заложено в этом документе", - отметил Авдонин.

Будущее ВВП - это не гонка за объемами, а развитие за счет инвестиций, экспорта и раскрытия потенциала сферы услуг. Белорусская техника и продукты питания пользуются спросом на внешнем контуре. Ставка на экспорт сохранится и в следующем году. Задача - сохранить позиции на ключевом российском рынке, существенно нарастить присутствие в странах СНГ и дальней дуги.

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь сообщил, что в рамках экспортной программы заложены темпы роста на уровне 102,9 %. По его словам, страна продолжает расширять рынки сбыта: экспорт в страны дальней дуги должен вырасти на 7,5 %, в страны СНГ - на 9 %.

Он подчеркнул, что Беларусь сохраняет курс на освоение новых рынков дальней дуги. Экспортеры, отметил министр, по-прежнему получат поддержку по указам № 466 и № 534. Кроме того, заработал эксперимент по поддержке логистики в страны дальней дуги. Все это, по оценке Чеботаря, должно создать основу для выполнения экспортных задач.

"Выполняется Директива "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". Это наш второй торговый партнер. Мы ожидаем соответствующих результатов как по экспорту, так и по импорту, а также в сфере технологического развития", - сказал Чеботарь.

На 2027 год запланирован рост инвестиций на 3,1 %. Прежде всего это модернизация реального сектора экономики, открытие новых производств. В портфеле около 650 инвестпроектов. Продолжится реализация проектов в рамках инициативы "Один район - один проект" и "Региональной инициативы". Главный принцип - строить быстрее, вводить мощности оперативнее и как можно раньше получать экономический эффект в виде новых продуктов и технологий.

Экономический аналитик Юлия Абухович заявила, что рост ВВП будет обеспечен программами, заявленными еще на Всебелорусском народном собрании.

По ее словам, речь идет об уже озвученных приоритетах: инвестиционной политике и наращивании инвестиций, развитии промышленности и сферы услуг. Она также отметила, что среди актуальных направлений остается туризм.

"Это цифровизация экономики", - сказала Абухович, добавив, что Беларусь последовательно развивает именно эти направления.

Параллельно предусмотрены значительные вложения в инфраструктуру. Речь о строительстве жилья, ремонте и реконструкции дорог и мостов, а также о социальных объектах - больницах, поликлиниках, школах, детских садах, спортивных сооружениях, которые напрямую влияют на условия жизни людей и их комфорт. Реализация данных программ призвана обеспечить рост реальных доходов населения.

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь заявил, что выполнение поставленных задач должно обеспечить качественную жизнь населения, в том числе рост доходов. В этом контексте он назвал ориентир в 3 %, но, как и в текущем году, ведомство рассчитывает, что фактический результат окажется выше.

"Этот показатель будет минимальным, и зарплата будет расти более высокими темпами, опять-таки, благодаря обновлению и модернизации наших предприятий", - сказал Чеботарь.

Прирост потребительских цен в 2027 году должен быть не выше 6 %, золотовалютные резервы - не ниже 12,8 млрд долларов. Солидная финансовая подушка безопасности предусмотрена Нацбанком.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Прирост потребительских цен на уровне не более 6 %. Если говорить о нынешней ситуации, прирост потребительских цен находится на уровне 4,5 %. Это ниже целевой траектории. Мы сделаем все возможное для того, чтобы в 2027 году рост цен в экономике также не превысил 5 %. Это поможет инфляции закрепиться на достаточно низком уровне".

В числе основных задач Нацбанка - поддержание ценовой и финансовой стабильности, содействие развитию экономики.

Утвержденные прогнозы - как подушка безопасности на случай турбулентности

Заведующий кафедрой экономической теории и маркетинга БГТУ Виталий Криштаносов считает, что утвержденные Президентом показатели социально-экономического развития Беларуси на 2027 год подтверждают реалистичность прогнозов правительства с учетом возможных проблем и турбулентности на рынке ключевого торгового партнера.

По его оценке, это будет компенсироваться ужесточением денежно-кредитной политики: Нацбанку предстоит взять инфляцию под контроль, а ориентир в 6 % выглядит жестче, чем требования 2026 года.

"Нацбанк должен в 2027 году обеспечить беспрецедентный рост резервных активов до 12,8 млрд долларов США. И при этом не останавливается инвестиционная активность всей банковской системы. Показатель 13 % по инвестициям банков сохраняется и сопоставим с показателем 2026 года", - отметил Криштаносов.

Он добавил, что правительство формирует подушку безопасности на случай турбулентности, чтобы белорусская экономика прошла этот период стабильно.

Экономика работает стабильно, налоги поступают вовремя, поэтому бюджет чувствует себя уверенно, подчеркивают в Министерстве финансов. В 2027 году основной финансовый документ страны сохранит прежде всего социальную направленность. В Палату представителей будут направлены проекты законов "О республиканском бюджете на 2027 год", "Об изменении Налогового кодекса", "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения".

Министр финансов Беларуси Владислав Татаринович сообщил, что речь идет о проекте закона о республиканском бюджете. По его словам, в сопоставимых условиях доходы республиканского бюджета вырастут на 6,3 %, расходы - на 6 %.

Он пояснил, что бюджет на следующий год формируется с обязательной оценкой исполнения текущего года. Равномерный рост доходов и расходов, отметил министр, означает, что резких перекосов не планируется.

"В плановом порядке все обязательства, в первую очередь социального характера, и те приоритеты, которые закладываются при формировании бюджета, должны быть и будут исполняться", - сказал Татаринович.

Наш приоритет - не рост ради роста, а эффективность, которая зависит от вклада каждого.