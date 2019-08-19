3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Качественный корм на основе зерновых и трав - залог высокого молочного производства
Качественный корм на основе зерновых и трав, а также соблюдение технологий кормления животных - залог высокого молочного производства. Так, в хозяйстве "Шапчицы Агро" Стародорожского района, которое является подшефным одного из столичных промышленных гигантов, планируют увеличить поголовье, а вместе с ним и надои на одну корову. Сейчас это 7 тысяч литров в год, что выше среднего уровня по стране. Также здесь уделяют большое внимание восстановлению стада и селекционной работе. А тем временем сельхозпредприятия Минской области завершили второй укос многолетних трав. Всего на сегодня заготовлено почти два с половиной миллиона тонн сенажа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва