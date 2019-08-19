Качественный корм на основе зерновых и трав - залог высокого молочного производства

Качественный корм на основе зерновых и трав, а также соблюдение технологий кормления животных - залог высокого молочного производства. Так, в хозяйстве "Шапчицы Агро" Стародорожского района, которое является подшефным одного из столичных промышленных гигантов, планируют увеличить поголовье, а вместе с ним и надои на одну корову. Сейчас это 7 тысяч литров в год, что выше среднего уровня по стране. Также здесь уделяют большое внимание восстановлению стада и селекционной работе. А тем временем сельхозпредприятия Минской области завершили второй укос многолетних трав. Всего на сегодня заготовлено почти два с половиной миллиона тонн сенажа.