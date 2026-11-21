Краткий пересказ от ИИ

Хозяйский и справедливый подход во всем - главный ориентир от Президента Беларуси для любой сферы. Страна обладает огромным потенциалом в лесной отрасли.

Так Мозырский деревообрабатывающий комбинат успешно освоил выпуск изоляционной древесноволокнистой плиты из природного материала. На рынке утеплителей, в том числе на зарубежном, это инновационный продукт с высокими показателями качества и экологичности.

За Мозырским ДОКом закрепилась репутация одного из наиболее успешных предприятий деревообработки. Во многом это заслуга высокого спроса на инновационный продукт - природный утеплитель из древесного волокна на основе экологически чистых смол. Сейчас производственные мощности загружены полностью.

Петр Медведчук, замдиректора ОАО "Мозырский деревообрабатывающий комбинат":

"В СНГ этот материал выпускается только на нашем заводе - такого производства нет даже в Китае. Европейские клиенты постоянно напоминают о себе: не проходит и месяца без предложений начать работу. Они хотят покупать наш продукт, потому что им это выгодно, а качество у нас очень высокое".

Переориентация рынков сбыта

Алексей Квашин из трудовой династии во втором поколении, прошел на комбинате все ступеньки карьерного роста, сейчас контролирует весь процесс безотходного производства.

"Мы обеспечиваем 100 % переработку древесины. В нашей работе нет понятия "отходы производства": все остатки возвращаются обратно в процесс, превращаясь в востребованный на рынке продукт", - отметил начальник цеха Алексей Квашин.

На предприятии серьезный подход к обновлению мощностей

Каждый месяц эта линия выпускает 400 тыс. условных метров квадратных. Чтобы идти в ногу с мировыми трендами, ее модернизировали. Это позволило увеличить объемы продукции на треть.

В производстве востребованных древесноволокнистых плит, а также пиломатериалов и мебели из массива Мозырский комбинат использует сырье собственной заготовки. Его достаточно для того, чтобы обеспечивать рост производства, используя древесину рационально и комплексно.

Андрей Алексеев, директор ОАО "Мозырский деревообрабатывающий комбинат":

"Мы всегда следуем за сбытом. Мы имеем устойчивый спрос, устойчивого клиента, из года в год стабильный рост порядка 10 %. Видим цель в отношении плиты в расширении рынка в России, сейчас становится актуальной задача и расширение собственного рынка. Мы все понимаем - валютная выручка экспортная, но внутренний рынок тоже нельзя оставлять. Поэтому будем развивать продажи, и от этого будут расти объемы производства".

Белорусы всегда по-хозяйски относились к лесным ресурсам и умели использовать их разумно. Большие перспективы у отечественных деревообработчиков впереди, но важно и дальше наращивать конкурентные преимущества, выходить на новые рынки и адаптироваться под них.