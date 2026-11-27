Сотрудничество Беларуси со странами дальней дуги создает широкие возможности для расширения сотрудничества в промышленности, инвестициях, науке, технологиях и других областях.

Дмитрий Бридже, политолог, эксперт по Ближнему Востоку (Россия):

"Если мы говорим про перспективы Республики Беларусь, то для страны открывается стратегическое окно возможностей в рамках региона, так как Беларусь обладает теми компетенциями, которые сегодня востребованы в арабском мире - это машиностроение, инженерная школа, медицинская фармацевтика, квалифицированные кадры, что очень важно, потому что сегодня именно кадровый вопрос для стран региона очень важен. Тем более если мы говорим про медицину и сельское хозяйство, потому что не все страны, как Беларусь, сохранили именно такую экономическую модель, они, как страны Европейского Союза, отказались от своего производства и стали зависимы от экспорта. Если мы говорим про Республику Беларусь, то страна в рамках этого, конечно, имеет большой потенциал".