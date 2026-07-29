Как 447 фермерских хозяйств Гомельщины обеспечивают продбезопасность

В недавнем докладе Президенту Беларуси Александру Лукашенко глава Администрации Президента Дмитрий Крутой акцентировал внимание на успехах фермеров в Гомельской области, даже назвал их влиятельной силой в растениеводстве.

О каких успехах идет речь и какую помощь сегодня государство оказывает фермерам, поделился информацией председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в "Актуальном интервью".

В белорусском государстве дается возможность заниматься фермерством в растениеводстве и животноводстве. Только в Гомельской области насчитывается 447 фермерских хозяйств. Да, основная масса занимается растениеводством, а именно выращиванием картофеля, других овощей и садоводством.

Факт Фермерскими хозяйствами посажено около 860 га садов.

"Это позволяет обеспечить себя яблоками, ягодами. Кроме этого, сегодня фермерскими хозяйствами производится около 55 % картофеля от всего объема и около 48 % овощей. Основное направление, под которое сегодня выделяется земля, - это для закладки сада, выращивания ягод. Также возможно занятие земельных наделов под картофель и другие овощи для обеспечения стабилизационных фондов", - рассказал гость интервью.

По словам председателя Гомельского облисполкома, удельный вес от животноводства составляет около 2,1 % в целом от объема продукции животноводства, а 2,9 % от всей валовой продукции сельского хозяйства. Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство концентрируется на направлениях по производству мяса и молока. "На это мы земли не жалеем, стимулируем развитие животноводства. На реализованную продукцию наравне с сельхозпредприятиями выделяются надбавки для расширения производства животноводства и производства молока", - отметил Иван Крупко.

Внимание уделяется всем в каждом районе, рассматривается каждое предложение, составляются бизнес-планы для контроля управлением сельским хозяйством для использования земель по назначению. Собеседник подчеркнул, что на землю приходят трудолюбивые люди, которые могут обеспечить производством свою семью и людей, работающих у них на ферме. Иван Крупко предположил постепенное увеличение объемов производства фермерскими хозяйствами.

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