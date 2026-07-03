Как АПК Беларуси обеспечивает 99 % жителей здоровым питанием и ставит рекорды экспорта

Беларусь - страна гостеприимная и хлебосольная. Дорогих гостей здесь всегда готовы вкусно накормить, причем своими продуктами. Продовольственная безопасность у нас обеспечена. Это заслуга белорусского лидера Александра Лукашенко, который еще на старте президентства не дал развалить целую отрасль. И сегодня она является стратегической для нашей экономики.

Вклад сельского хозяйства в ВВП превышает 6 %, трудятся тут 230 тыс. человек: кто-то в штате крупных предприятий, а кто-то сам на себя в качестве фермера. Приветствуется и государственная, и частная инициатива, главное ведь - результат.

Когда-то мы думали, как себя прокормить, а сегодня имеем солидные показатели. Например, молочной продукции производим втрое больше, чем потребляем сами. Остальное идет на экспорт и приносит валютную выручку. Хорошие цифры также по мясу, яйцам и овощам.

Сейчас такое время, что производители борются за своих покупателей: мониторят рынок, проводят исследования вкусовых предпочтений и, прямо скажем, удивляют - все для того, чтобы оставаться на плаву и быть первыми среди конкурентов.

Светлана Кондратенко, замдиректора по научной работе Института системных исследований в АПК НАН Беларуси:

"Мы видим, что и на международном уровне звучат самые высокие оценки вклада нашей страны в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. И ведь действительно, Беларусь стала надежным партнером в этой области для участников Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС, Китайской Народной Республики и Африканского региона. Приведу данные Всемирной сельскохозяйственной и продовольственной организации, ФАО, которые демонстрируют и доказывают, что здоровый рацион питания в Республике Беларусь гарантирован для 99 % жителей".

Пристальное внимание белорусского лидера к отрасли АПК понятно. Приоритет - внутренний рынок. И если страна полностью обеспечена, тогда можно заработать и на внешних поставках.

Цифры 2025 года впечатляют. Экспорт продовольствия был больше 10 млрд в валюте! За год зафиксирована прибавка - почти 20 %. Надо ли говорить, что в принципе это рекорд за всю историю независимой Беларуси. Главное - не останавливаться и еще больше наращивать показатели.

Тем более что спрос на продукцию огромный. Белорусские мясо и молочка ставятся на полки азиатских, африканских и латиноамериканских магазинов. Это серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. А продовольствие сегодня, как известно, - второе золото.

Вот только европейские власти не всегда это понимают. Или не хотят понимать. А как еще объяснить наплевательское отношение к своим же фермерам? О простых людях там точно никто не думает.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"В России и Беларуси понимание продовольственной безопасности сильно отличается от понимания той же продовольственной безопасности в Европейском союзе. У нас это, прежде всего, поддержание собственного производителя и обеспечение своих потребителей своим продуктом. В Евросоюзе же это политика обеспечения прежде всего колониальным продуктом. Они умышленно разрушают внутреннее сельское хозяйство. Поэтому для них, если фермеры очень сильно пострадают в 2026 году, а это становится все более вероятным, нет ничего страшного".

Но вернемся к нашей ситуации. Наш главный экспортный рынок - Россия. Знакомые продукты можно найти во всех регионах: от Смоленска до Владивостока. Но параллельно мы работаем со странами СНГ, Европой, Азией, Ближним Восток - всего на экспортной карте 115 государств. И точек на этой самой карте становится только больше. Например, в 2025 году открыли для себя Мьянму, Танзанию, КНДР, Конго и Бенин.

Вот что значит планомерная работа на дальней дуге. Мы заняли свою нишу на мировой гастрономической кухне. Попробовать Беларусь на вкус становится все больше. Обещаем, продукции хватит на всех.