Как Банк ШОС может изменить будущее организации, рассказал Аликбек Джекшенкулов

Создание Банка развития Шанхайской организации сотрудничества поддержало большинство стран-участниц структуры. За скорейшую реализацию этого проекта выступили и на саммите ШОС в Бишкеке.

Насколько этот институт может изменить будущее ШОС, объяснил профессор кафедры международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина Аликбек Джекшенкулов в "Актуальном интервью".

Банк развития ШОС - вопрос не только экономический, но и политический. Он усилит влияние от тех или иных стран, у которых есть экономические возможности и которые смогут больше финансировать и реализовывать проекты, что будет, в свою очередь, влиять на политику этих стран. "Сейчас надо разрабатывать механизмы - какая будет валюта, какие проекты будут в первую очередь профинансированы", - отметил гость интервью.

Аликбек Джекшенкулов

Пока страны организации решают многие вопросы, договариваясь с ШОС, но финансирование происходит в рамках двусторонних отношений. "Допустим, у нас строится важная для Шелкового пути железная дорога, которая затронет Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Оттуда через Россию в Беларусь и Европу будут идти товары. Мы рассматривали его 20 лет, а теперь он реализуется. Но специфика какая? Каждая страна финансирует свою сторону. Переговорная площадка в ШОС положила начало строительству, а дальше каждый решает на национальном уровне", - рассказал профессор.

Практические действия были подтверждены странами-членами ШОС при создании антитеррористического центра в Беларуси. Раньше Ферганская долина была одной из самых горячих точек. Западные политтехнологи, прогнозировали там обязательное столкновение народов. И главные причины этих столкновений - границы, вода, наркотрафик, террористы, религиозный радикализм. Сегодня уже такой большой угрозы нет - на улучшение обстановки повлиял антитеррористический центр ШОС. Вообще, вопросы безопасности находятся и будут находиться в приоритете у спецслужб, силовых ведомств, дипломатов и экспертов.

"В экономической плоскости, в области искусственного интеллекта, человеческого развития, культуры, образования ШОС открывает широкое поле для деятельности. Это еще раз было отмечено в Бишкекской декларации", - подчеркнул Аликбек Джекшенкулов.

Главное фото: sputnik.by