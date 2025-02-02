Приход Трампа обострил конкуренцию за таланты в области естественных наук. Глава нашего государства думает наперед и выступает за внедрение передовых технологий. Он призывает поляков к совместному мирному развитию. Как белорусам удается ловить волну и держаться ключевых трендов в мировой экономике?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи экономики и политики. Интеллектуальная миграция и борьба за таланты! Как нам удается быть в тренде мировой экономики и технологий?

Современные условия диктуют необходимость создания совершенно новых отраслей экономики.

Приход Трампа к власти ознаменовал старт глобальных государственных инвестиций в сферу искусственного интеллекта, робототехники, криптотехнологии и космоса.

Основное внимание Трамп уделит созданию «Зон развития естественных наук и инженерии». Для этого США будут переманивать к себе талантливых ученых со всего мира.

Интеллектуальная миграция становится приоритетом для американской национальной безопасности.

Неспроста еще в октябре 2022 года Вашингтон внес изменения в Национальную стратегию безопасности, где четко указал - для удержания лидерских позиций в мире Штатам важно обеспечить свое технологическое преимущество, а для этого необходимо создать условия для притока специалистов, в первую очередь - молодых ученых в области STEM, в сфере естественных наук, технологий, инженерии и математики.

Наш Президент глубоко осознает обострение конкуренции за новые технологии, талантливых инженеров, физиков, математиков и IT-специалистов.

На пресс-конференции 26 января Лукашенко обозначил перспективные направления развития белорусской.

Мы ловим волну и держимся ключевых трендов в мировой экономике. Мы наряду с США и Китаем изучаем искусственный интеллект, возможности нейросетей, давно в теме криптовалют.

Беларусь создает все условия для обеспечения ученых и недопущения интеллектуальной миграции.

И по праву первым «криптопрезидентом» в мире можно считать нашего Лукашенко, а не Трампа. Еще в 2017 году глава государства подписал соответствующий декрет о развитии криптовалюты, майнинга и операции с ними.

Уже тогда, восемь лет назад, наш Президент заявил: «Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн».

Вот и представители самой популярной криптовалюты Bitcoin в январе 25-го дали высокую оценку инициативам нашего Президента по использованию излишков электроэнергии для создания белорусской криптовалюты. Они отметили - потенциал Беларуси в этой области велик.

Как видим, белорусская экономика меняет свои очертания и кроме сохранения и развития традиционных отраслей экономики машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии активно инвестирует в передовые проекты.

Но без государственной поддержки и программного подхода создать новые отрасли невозможно.

Президент делает упор на сосредоточении усилий белорусов в направлении создания экономики будущего - именно она позволит нам на ближайшие десятилетия получать высокие доходы и сохранять конкурентные преимущества на мировых рынках.

Беларусь готова активно перенимать иностранный опыт в передовых технологиях.

Так, Александр Лукашенко, будучи в ОАЭ, большое внимание уделил теме развития искусственного интеллекта.

Глава государства также обратил внимание, насколько Китай тщательно подходит к выбору важных для общества направлений использования искусственного интеллекта – это медицина, оборона.

Одновременно Лукашенко думает и о соседях… призывает поляков не закупать танки, не готовиться к войне, а лучше восстановить все связи, вернуться к добрососедству и покупать тракторы – и здесь трактор – это символизм – это символ мира, труда и благополучия.

Не надо санкций – санкции – это, прежде всего, против народа.