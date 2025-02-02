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Как Беларуси удается быть в тренде мировой экономики и технологий?
Приход Трампа обострил конкуренцию за таланты в области естественных наук. Глава нашего государства думает наперед и выступает за внедрение передовых технологий. Он призывает поляков к совместному мирному развитию. Как белорусам удается ловить волну и держаться ключевых трендов в мировой экономике?
Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи экономики и политики. Интеллектуальная миграция и борьба за таланты! Как нам удается быть в тренде мировой экономики и технологий?
Современные условия диктуют необходимость создания совершенно новых отраслей экономики.
Приход Трампа к власти ознаменовал старт глобальных государственных инвестиций в сферу искусственного интеллекта, робототехники, криптотехнологии и космоса.
Основное внимание Трамп уделит созданию «Зон развития естественных наук и инженерии». Для этого США будут переманивать к себе талантливых ученых со всего мира.
Интеллектуальная миграция становится приоритетом для американской национальной безопасности.
Неспроста еще в октябре 2022 года Вашингтон внес изменения в Национальную стратегию безопасности, где четко указал - для удержания лидерских позиций в мире Штатам важно обеспечить свое технологическое преимущество, а для этого необходимо создать условия для притока специалистов, в первую очередь - молодых ученых в области STEM, в сфере естественных наук, технологий, инженерии и математики.
Наш Президент глубоко осознает обострение конкуренции за новые технологии, талантливых инженеров, физиков, математиков и IT-специалистов.
На пресс-конференции 26 января Лукашенко обозначил перспективные направления развития белорусской.
Мы ловим волну и держимся ключевых трендов в мировой экономике. Мы наряду с США и Китаем изучаем искусственный интеллект, возможности нейросетей, давно в теме криптовалют.
Беларусь создает все условия для обеспечения ученых и недопущения интеллектуальной миграции.
И по праву первым «криптопрезидентом» в мире можно считать нашего Лукашенко, а не Трампа. Еще в 2017 году глава государства подписал соответствующий декрет о развитии криптовалюты, майнинга и операции с ними.
Уже тогда, восемь лет назад, наш Президент заявил: «Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн».
Вот и представители самой популярной криптовалюты Bitcoin в январе 25-го дали высокую оценку инициативам нашего Президента по использованию излишков электроэнергии для создания белорусской криптовалюты. Они отметили - потенциал Беларуси в этой области велик.
Как видим, белорусская экономика меняет свои очертания и кроме сохранения и развития традиционных отраслей экономики машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии активно инвестирует в передовые проекты.
Но без государственной поддержки и программного подхода создать новые отрасли невозможно.
Президент делает упор на сосредоточении усилий белорусов в направлении создания экономики будущего - именно она позволит нам на ближайшие десятилетия получать высокие доходы и сохранять конкурентные преимущества на мировых рынках.
Беларусь готова активно перенимать иностранный опыт в передовых технологиях.
Так, Александр Лукашенко, будучи в ОАЭ, большое внимание уделил теме развития искусственного интеллекта.
Глава государства также обратил внимание, насколько Китай тщательно подходит к выбору важных для общества направлений использования искусственного интеллекта – это медицина, оборона.
Одновременно Лукашенко думает и о соседях… призывает поляков не закупать танки, не готовиться к войне, а лучше восстановить все связи, вернуться к добрососедству и покупать тракторы – и здесь трактор – это символизм – это символ мира, труда и благополучия.
Не надо санкций – санкции – это, прежде всего, против народа.
Нам нужен мир и совместный рост за счет передовых технологий.