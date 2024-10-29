Новое производство слуцких поясов открылось 6 ноября. Это перспективный проект не только для развития легкой промышленности, но и для сохранения народных промыслов.

В эргономическом корпусе разместились три цеха. Одно из наиважнейших приобретений - сновальная машина с искусственным интеллектом. Оборудование самостоятельно корректирует неправильные параметры и исправляет ошибки.

Светлана Бондарчук, директор предприятия "Слуцкие пояса":

"Продукция у нас экологически чистая. Сейчас мы выровняли линейку и направляемся именно на экопродукт. Наша продукция содержит лен, шерсть, очень маленькое количество синтетики, чтобы было комфортно, например, спать. Кроме того что мы выпускаем пастельное белье и столовое белье, еще есть широкая линейка одежды".