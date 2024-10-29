3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Искусственный интеллект (ИИ) будет помогать в производстве слуцких поясов
Новое производство слуцких поясов открылось 6 ноября. Это перспективный проект не только для развития легкой промышленности, но и для сохранения народных промыслов.
В эргономическом корпусе разместились три цеха. Одно из наиважнейших приобретений - сновальная машина с искусственным интеллектом. Оборудование самостоятельно корректирует неправильные параметры и исправляет ошибки.
Светлана Бондарчук, директор предприятия "Слуцкие пояса":
"Продукция у нас экологически чистая. Сейчас мы выровняли линейку и направляемся именно на экопродукт. Наша продукция содержит лен, шерсть, очень маленькое количество синтетики, чтобы было комфортно, например, спать. Кроме того что мы выпускаем пастельное белье и столовое белье, еще есть широкая линейка одежды".
Общая площадь нового административно-производственного корпуса более 3 тыс. кв. м. Во всех цехах специальный режим температуры и влажности. Такие условия нужны как для самих изделий, так и корректной работы автономного оборудования.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все