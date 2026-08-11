Как Минск и арабский мир строят стратегическое партнерство, разобрали на конкретных примерах

20 июля 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, в ходе которой было заявлено, что Беларусь и арабские страны нацелены на конкретные результаты в экономике и гуманитарной сфере, поэтому готовы наращивать созидательное взаимодействие.

Белорусское государство сформировало пакет конкретных предложений, а в основу сотрудничества заложило общие подходы к независимости, традиционным ценностям, формирование многополярного мира, сохранение стабильности для развития стран, а еще укрепление безопасности. И это только ряд общих тем, Минск и его партнеры выступают за равноправный диалог.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"У нас очень много общих тем для сотрудничества. Прежде всего, это миролюбивая политика Беларуси. Мы говорили на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко о Палестине, секторе Газа. Отмечу, что Беларусь всегда последовательно выступала за прекращение этого ужасного конфликта. Мы всячески поддерживали и будем поддерживать разрешение всех конфликтов только мирным путем".

Для белорусской экономики сотрудничество с Лигой арабских государств - это потенциальные инвестиции, возможность для бизнеса получить доступ к логистическим хабам арабского мира, возможность экспорта. Арабские страны покупают по миру много продовольствия, а качественные продукты питания нужны всем. Парламентская дипломатия - мягкая сила, которая не только создает законодательный фундамент для сотрудничества, но и содействует продвижению важнейших совместных проектов в интересах народов.

Примеры успешного сотрудничества уже есть. Например, с Оманом у Беларуси разработан совместный инвестфонд для финансирования взаимных проектов. Один из них - крупный целлюлозно-картонный комбинат. Стоимость проекта оценивается в 1,4 млрд долларов, а мощность предприятия ожидается 800 тыс. т продукции в год. Белорусский логистический хаб в Омане создается для продвижения белорусской продукции в страны Персидского залива. Наращивает Беларусь, к примеру, и экспорт молока, детских сухих смесей.

С Арабскими Эмиратами схема похожая. Также создан инвестфонд, есть специальные субпарки для инвесторов из ОАЭ в Индустриальном парке "Великий камень". Цель - создать условия для локализации высокотехнологичных проектов крупных компаний. Подписано соглашение, которое обеспечивает условия для беспошлинной торговли.

Play Лукашенко: Беларусь и Ближний Восток могут выстроить совершенно иной уровень взаимоотношений Белорусский лидер провел встречу с руководством Лиги арабских государств

А Катар в Минске реализует совместные проекты в сферах инвестиций, туризма, поставок техники. С Саудовской Аравией договорились о помощи бизнесу с сертификацией "халяль", проработать прямое авиасообщение. Интерес проявлен ко многим направлениям, включая IT-сектор.

Между Беларусью и странами Лиги арабских государств отмечается заметный рост товарооборота, и важно поддерживать сложившийся позитивный тренд. Белорусская торгово-промышленная палата максимально вовлечена в эту работу. На протяжении 10 лет ежегодно организуются белорусские коллективные экспозиции в рамках выставки продуктов питания в Дубае. В 2026-м участие в ней приняли 12 белорусских компаний, а общая площадь экспозиции составила рекордные для Беларуси 148 кв. м. Есть заинтересованность в участии арабских компаний в международных выставках, площадкой для которых становится и Беларусь.

В целом перспектив сотрудничества немало. К слову, готовятся парламентские визиты в Алжир и Египет, где темпы торгово-экономического партнерства и взаимных инвестиций зазвучат с новой силой.

Почему арабский мир сегодня пересматривает партнеров и какие конкретные возможности это открывает для Беларуси, подробнее смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: magnific.com