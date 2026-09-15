Как работает ИИ и кто получает финансовую выгоду от невидимого помощника

Исследования показывают, что в последние пять лет простое добавление аббревиатуры ИИ, означающих "искусственный интеллект", увеличивает прибыль стартапов в 2-3 раза, даже если они не особо занимаются искусственным интеллектом.

Сегодня ИИ лепят буквально везде - от мобильных приложений до глобальных корпоративных стратегий, хотя большинство весьма поверхностно понимает, как на самом деле работают эти алгоритмы.

В обществе создалась опасная иллюзия, будто бы искусственный интеллект - это универсальная волшебная пилюля, способная в один клик решить любые задачи, заменить специалистов и моментально повысить эффективность любого бизнеса. Но если отбросить иллюзии и маркетинговый шум, станет очевидно, что важный двигатель этой всеобщей гонки - банальное зарабатывание денег на очередном технологическом тренде.

Сегодня многие думают, что искусственный интеллект - это специальная программа, в которую нужно зайти и написать текстовый запрос, но правда кроется в том, что мы уже давно живем внутри экосистемы ИИ и пользуемся его плодами сотни раз в день, даже не задумываясь об этом. Просто искусственным интеллектом называют только то, что машина пока не умеет делать. Как только технология начинает работать надежно и массово, ее перестают считать ИИ и называют программным обеспечением или автоматикой.

Александр Егоров

Давайте приведем парочку примеров.

1. Умные алгоритмы рекомендаций



Когда вы открываете YouTube, Яндекс.Музыку, маркетплейсы или новостные ленты в Telegram, специальная нейросеть мгновенно анализирует тысячи параметров: что вы смотрели раньше? на каких секундах пролистывали видео? в какое время суток открываете приложение? и что покупают люди с похожим поведением? Вы видите индивидуальные рекомендации, сформированные алгоритмами ИИ.

2. Банковская сфера и безопасность



Когда вы прикладываете палец к экрану или используете Face ID для разблокировки телефона либо подтверждения платежа, работает математическая модель распознавания образов, основанная на ИИ. Скоринг при выдаче кредитов тоже является математической моделью искусственного интеллекта.

3. Навигация и городская логистика



Сервисы типа Яндекс.Карты или навигаторы не просто показывают маршрут из точки А в точку Б. Они в реальном времени анализируют данные сотен тысяч автомобилей, рассчитывают загруженность перекрестков, прогнозируют пробки на 30-40 минут вперед и выстраивают оптимальный путь, экономя время и топливо.

4. Камеры в смартфонах



Маленькие линзы телефонов физически не способны снимать так, как профессиональные камеры. Но когда вы нажимаете кнопку спуска, встроенный ИИ за доли секунды делает десятки кадров, отделяет фон от лица, убирает шумы и многое другое. Люди думают, что у них просто хорошая камера, хотя на самом деле картинку дорисовывает нейросеть. Сюда же можно добавить спам-фильтры в электронной почте, системы автонабора Т9 и автоисправление текста, умные алгоритмы голосовых помощников. Искусственный интеллект уже давно стал невидимым коммунальным сервисом цифрового мира, таким же естественным и неприметным, как электричество или водопровод в квартирах.

Но почему же тогда настоящий бум начался только сейчас - причина появления так называемых больших языковых моделей (ChatGPT, Gemini, DeepSeek и прочие).

Языковая модель - гигантская статистическая система. Представьте, что программа прочитала практически все тексты, созданные человечеством, - книги, научные статьи, Википедию, программный код, форумы, новости. В процессе этого чтения модель не запоминает факты, а высчитывает математические вероятности того, какие слова и символы чаще всего следуют друг за другом с учетом контекста. Когда вы даете модели задание, например, "напиши деловое письмо о поставке оборудования", нейросеть не думает, а последовательно генерирует наиболее вероятное следующее слово, опираясь на триллионы внутренних связей, которые называются параметрами.

Сегодня языковые модели позволяют, во-первых, делать анализы, суммаризацию данных (за секунды прочитать 300-страничный отчет или юридический договор и выдать краткую суть с ключевыми рисками). Во-вторых, программировать (писать базовый код, переводить программы с одного языка программирования на другой и находить уязвимости в софте, повышая производительность программистов на 30-50 %). В-третьих, автоматизировать клиентскую поддержку (умные диалоговые агенты способны самостоятельно закрывать до 70-80 % стандартных обращений граждан и клиентов без участия человека). В-четвертых, работать с неструктурированной информацией (систематизировать входящие документы, переводить с иностранных языков с учетом узкоспециализированного контекста и подготавливать аналитические черновики).

Главный вывод здесь прост. Языковая модель - это не искусственный разум из фантастических фильмов, а мощнейший усилитель человеческого труда. Она не заменяет специалиста, но специалист, умеющий работать с ИИ, неизбежно заменяет того, кто от этих технологий отгораживается.

Но где же деньги? Начнем с самого начала цифровой цепочки. Любая языковая модель обучается на гигантских массивах текста, но сама по себе нейросеть "застывает" в момент завершения обучения. Она не знает, что произошло в мире сегодня утром, каков курс валют прямо сейчас или какая новость вышла 5 минут назад. Чтобы давать актуальные ответы, модель вынуждена постоянно обращаться к внешней информации - к поисковым системам. И вот здесь кроется ключевой и малозаметный экономический барьер.

Создать и ежедневно обновлять индекс всего мирового интернета - задача астрономической сложности и стоимости. Во всем мире существует буквально пять самостоятельных, полномасштабных поисковых систем с собственными поисковыми роботами.

Все остальные сотни сервисов и стартапов просто закупают у них доступ через API.

Вся огромная индустрия умных нейросетей намертво привязана к узкому горлышку из пяти поисковых гигантов, которые забирают свой ощутимый кусок пирога, но это лишь вершина айсберга. Настоящие масштабы финансовых рисков скрыты в бухгалтерской механике техногигантов.

Вы наверняка слышали цифры об инвестициях в ИИ, о триллионах долларов. В реальности большая часть этих денег - называемые условные и внебалансовые обязательства. Крупнейшие игроки - Microsoft, Google, Amazon, Facebook и OpenAI - берут на себя жесткие юридические обязательства на 10-15 лет вперед. Во-первых, неначатые контракты аренды дата-центров на 1,5 трлн долларов. Компания строит или бронирует дата-центр, но пока объект физически не сдан в эксплуатацию, долг не вносится в основной баланс. Во-вторых, это обязательства по закупкам еще на 1,5 трлн долларов, жесткие контракты на будущие поставки чипов Nvidia, электроэнергии, включая атомные станции и системы охлаждения.

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Техногиганты фактически сделали самую крупную финансовую ставку в истории капитализма - юридически связали себя долгосрочными обязательствами на триллионы долларов за железо, землю и киловатты энергии, рассчитывая, что окупаемость искусственного интеллекта догонит эти гигантские расходы. Параллельно с этим скрытым долговым навесом работает еще один экономический феномен - схема кольцевого финансирования.

Японская компания SoftBank вместе с OpenAI, собственником ChatGPT, строит дата-центр на 500 млрд долларов. Своих денег нет и надо привлекать кредиты, но обеспечения под кредиты не хватает. И тут компания Nvidia, которая должна поставить чипы на этот дата-центр, дает гарантию на 100 млрд долларов по этому кредиту. По сути, идет кольцевое финансирование - выручка Nvidia, зависящая от поставки чипа OpenAI, гарантирует кредит на покупку этих самых чипов и строительство дата-центров под него.

Главный риск этой схемы кроется в одном вопросе: сможет ли конечный реальный сектор - заводы, логистика, ретейл и медицина - сгенерировать такой объем реальной выгоды, чтобы окупить эти триллионные скрытые обязательства и многомиллиардные гарантии? Если конечные продажи затормозятся, перегретый пузырь, размер которого превышает размер ипотечного пузыря в 2008 году в 3-4 раза, может пройти через очень болезненную коррекцию.

Есть такое правило золотой лихорадки - больше всех зарабатывают те, кто продает лопаты. В экономике искусственного интеллекта происходит абсолютно то же самое. Пока разработчики софта спорят, чья нейросеть умнее, гигантские реальные прибыли забирают смежные инфраструктурные отрасли. Абсолютным лидером здесь выступает американская компания Nvidia, которая контролирует более 80 % рынка специализированных ускорителей для обучения ИИ. Ее капитализация взлетела до 3 трлн долларов. В результате рост прибыли за 10 лет произошел более чем в 40 раз, а прибыль превышает 100 млрд долларов США. Физически чипы производит тайваньский гигант TSMC, который монополизировал передовые техпроцессы чипов на 3-5 нм. Его прибыль за 10 лет выросла в 4 раза - это более 40 млрд долларов.

Оборудование для производства чипов поставляет нидерландская компания ASML, единственная в мире производитель уникальных литографов. Ее прибыль за 10 лет выросла в 6 раз, итого 10 млрд долларов прибыли. Но не только видеокарты приносят прибыль по всей цепочке. Нужна еще и оперативная память. Прибыль южнокорейского поставщика SK Hynix выросла за 10 лет в 12 раз, почти до 40 млрд долларов.

Этот список можно продолжать бесконечно - от строительных подрядчиков для дата-центров до производителей электрооборудования и строителей электростанций. Таким образом, капитал из абстрактных цифр на бирже неизбежно перетекает в конкретные физические активы - видеокарты, чипы, серверные стойки, турбины, кабели и трансформаторы. Но главным выгодоприобретателем всего этого оказываются США.

Когда появился термин "искусственный интеллект" и что он значит на самом деле. Где ИИ уже работает повсеместно. Какие перспективы у него в Беларуси. Об этом и не только смотрите в проекте "Про деньги с Александром Егоровым".

Главное фото: pexels.com