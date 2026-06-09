Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет казалось незыблемой аксиомой, например, глобальное доминирование одной валюты, сегодня стало историей. О том, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура, рассказал Александр Егоров в проекте "Про деньги".

Опыт Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93 % торговли идет без участия внешних валют - все это части одной большой картины уничтожения старых богов.

Расчеты в нацвалютах в ЕАЭС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce8d7a8d-2e31-4b87-911d-02880796c46b/conversions/ecb49c7e-2005-4b90-9faf-e73249f2f695-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce8d7a8d-2e31-4b87-911d-02880796c46b/conversions/ecb49c7e-2005-4b90-9faf-e73249f2f695-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce8d7a8d-2e31-4b87-911d-02880796c46b/conversions/ecb49c7e-2005-4b90-9faf-e73249f2f695-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce8d7a8d-2e31-4b87-911d-02880796c46b/conversions/ecb49c7e-2005-4b90-9faf-e73249f2f695-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов.

Рассмотрим, как обстоят дела с расчетами в национальной валюте во внешней торговле Беларуси. Здесь динамика впечатляет. По итогам 2025 года мы вышли на показатель в 70 %. Это колоссальный рывок - почти в два раза за 6 лет.

Но здесь есть еще один очень важный нюанс, о котором не всегда говорят аналитики. Мы используем максимально жесткий и честный критерий оценки. В эти 70 % мы включаем расчеты только в национальной валюте страны-партнера.

Что это значит на практике? Если мы торгуем с Россией, то расчеты в белорусских или российских рублях, если с Китаем - в белорусских рублях или юанях. Но если, например, сделка с Казахстаном и используются российские рубли, в данную статистику это уже не попадает.

Почему расчеты в национальных валютах важны и для каждого из нас? В конечном итоге любая макроэкономическая цифра имеет значение только тогда, когда она трансформируется в уверенность каждой семьи.

Во-первых, повышается предсказуемость цен. Когда товар из России или Китая покупается за рубли или юани напрямую, из его стоимости исчезает налог на риск относительно доллара. Предприятию не нужно закладывать лишние проценты на случай внезапного скачка курса доллара. Это прямой вклад в низкую инфляцию в наших магазинах.

повышается предсказуемость цен. Когда товар из России или Китая покупается за рубли или юани напрямую, из его стоимости исчезает налог на риск относительно доллара. Предприятию не нужно закладывать лишние проценты на случай внезапного скачка курса доллара. Это прямой вклад в низкую инфляцию в наших магазинах. Во-вторых, надежность выплат. Если заводы получают оплату без задержек и блокировок в западных банках-корреспондентах, значит вовремя выплачивается зарплата, а в бюджет вовремя поступают налоги.

Это новые садики, школы, стабильные пенсии. Здесь логика такая же, как и в использовании национальных платежных систем. Чем меньше зависимости от иностранных компаний-монополистов, тем выше уровень национальной безопасности.

Александр Егоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a56d7fc-4f19-4023-b47f-2af885fec7e0/conversions/90d381e9-f475-4065-afef-b122a06fcddb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a56d7fc-4f19-4023-b47f-2af885fec7e0/conversions/90d381e9-f475-4065-afef-b122a06fcddb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a56d7fc-4f19-4023-b47f-2af885fec7e0/conversions/90d381e9-f475-4065-afef-b122a06fcddb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a56d7fc-4f19-4023-b47f-2af885fec7e0/conversions/90d381e9-f475-4065-afef-b122a06fcddb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС, готовимся к внедрению блокчейн-технологии в трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимости.

При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране.

Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.