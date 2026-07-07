Как устроена киберзащита банков Беларуси? Смотрите в проекте "Про деньги"

В середине 2010-х годов совокупный прямой ущерб от кибератак и финансового мошенничества в мире оценивался в 400-500 млрд долларов в год. А сейчас эта цифра взлетела до 8-10 трлн долларов.

Обеспечение финансовой безопасности - это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства, ведь если честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие - это главная валюта любой суверенной страны.

За 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено только 9 % похищенных средств, а за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до с 17,5 %.

Как сейчас выстроена кибербезопасность в банковской системе? Что же на самом деле кроется за термином "цифровой отпечаток устройства" и почему геолокация защищает деньги, а не нарушает приватность? Ответы - в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 7 июля в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".