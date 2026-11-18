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Щедрость полей, сила технологий и характер у людей земли - все это позволило агросезону в Беларуси 2026 года выйти на исторический максимум. Более 11 млн т - новый, абсолютный рекорд страны. Небывалый урожай зерновых, рапса и кукурузы открыл новую эпоху белорусского земледелия.

Продовольственная независимость Беларуси - сила нашей земли. Минская область собрала свыше 3 млн т зерновых, кукурузы и рапса. Мощный темп задали Гродненский и Слуцкий районы, намолотившие свыше 300 тыс. т каждый. А еще семь районов страны, уверенно взяли планку в 200 тыс.

Лучшим подтверждением того, на что способна наша техника в руках опытного мастера, стал рекорд Павла Шутило из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района - намолот свыше 7 тыс. т на белорусском комбайне.

А чтобы таких выдающихся работников становилось больше, в стране на базе Клецкого сельскохозяйственного колледжа появилась школа молодого комбайнера "Колосок". Проект получил серьезную техническую поддержку. Учебный парк колледжа пополнили шесть VR-комплексов. Теперь сезонность не помеха, в виртуальном пространстве студенты отрабатывают реальные сценарии жатвы и посевной в любое время года.

Ирина Валиева, замдиректора Клецкого сельскохозяйственного колледжа:

"Нам подарили тренажер с VR-модулем. Учащиеся уже занимаются на данном тренажере. Помимо наших учащихся и клуба "Колосок" также функционирует факультатив, на котором тоже обучаются на этом тренажере. В рамках трудового обучения каждую четвертую субботу месяца проходят занятия проекта "Колосок" для учащихся школ. Также добавлен новый учебный предмет - автоматизация сельскохозяйственного производства".

Замысел проекта "Колосок" прост и важен - поддержать талантливых ребят, которые хорошо учатся, любят технику и хотят строить карьеру на малой родине. Учебная программа сформирована и объединяет теоретическую подготовку на базе колледжа и практику в хозяйствах.

Осенью 2026 года в школе "Колосок" прошел дебютный набор, но имена на слуху у всей страны. В числе первых 24 воспитанников продолжения известных трудовых династий Клецкого района.

Особенность этой школы в том, кто учит ребят. Роль менторов взяли на себя лидеры-хлеборобы: это 12 участников элитного клуба "Золотой колос", который торжественно открыли во время "Дожинок" в Дзержинске.

Путь в профессию начинается с правил дорожного движения, ведь сельхозтехника - это полноправный габаритный участник трафика. Следующий обязательный этап - это работа в мастерских, где будущие механизаторы учатся настройке агрегатов и их грамотному обслуживанию.

И только потом наступает практика. Чтобы будущие специалисты могли отработать каждый маневр, в колледже оборудован собственный полигон - полноценный участок площадью в 5 га. На мехдворе серьезная энергонасыщенная техника: тракторы, погрузчики, зерноуборочные комбайны - все, что есть в любом сельхозпредприятии страны.

Такой комплексный подход помогает подготовить не просто водителей, а универсальных специалистов, готовых к большой жатве с первого рабочего дня. Среди педагогов - выпускники этого же колледжа.

Вслед за Клецком такие центры открылись в Слуцке, Вилейке, Смиловичах и Борисове.

quote Передача опыта работы, она бесценна. И этот клуб, конечно, сыграет свою роль на наших будущих победах, будущих результатах. Более 600 учеников будут заниматься с нашими передовыми комбайнерами. Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома

В Борисове к школе с мужским характером смело подключились девушки - три одноклассницы из Лошницкой школы. Чтобы учеба за партой не мешала освоению профессии, для старшеклассников выстроили гибкий график.

Словно колосья в одном поле, новые школы молодого комбайнера соединятся в единый межрайонный образовательный кластер. Свой опыт будущим коллегам будут передавать хлеборобы Минской области, которые намолотили за сезон более 4 тыс. т зерна.

Приумножить успех белорусских аграриев предстоит кадрам нового поколения. Их в стране растят уже со школы, в агроклассах. А продолжить профильный маршрут, набрать серьезную практику, получить востребованную профессию помогут в сельскохозяйственных колледжах страны.

Константин Белькович, преподаватель Смиловичского государственного колледжа:

"У нас представлены различные тренажеры-симуляторы: от классических сельскохозяйственных тракторов до таких специфичных машин, как экскаваторы и специализированные погрузчики. Ребята занимаются с ними с первого курса. Здесь они получают свои первоначальные навыки для управления большой и сложной техникой".

Современный аграрий - это уже не только труженик земли. Это оператор высокотехнологичной техники и специалист по точному земледелию. К примеру, в Смиловичском государственном колледже готовят кадры для работы с энергонасыщенной техникой, автоматическими системами полива и подкормки, а еще пилотов.

Дроны, спутниковый мониторинг, карты урожайности и умная техника - сегодня цифровые решения помогают аграриям эффективно использовать ресурсы. Учебную программу дополняют профильными факультативами, чтобы специалисты были готовы.

"В прошлом году мы уже внесли изменения в учебный план. Мы добавили новый предмет - автоматизация сельского хозяйства. В рамках этого предмета наши учащиеся будут изучать не только дроны, но и другие сельскохозяйственные инновации", - отметил заведующий центром компетенций в технологии сельского хозяйства и мелиорации Смиловичского государственного колледжа Степан Кончиц.

Будущих специалистов к работе в поле готовят в современных аудиториях через VR-тренажеры, профильный софт и нейросети. Эти знания помогут в том числе и в оцифровке полей, так как аграрии Брестской области намерены перевести в цифру все сельхозугодия к концу 2028 года.

quote Умные сеялки, программирование тракторов. Есть и такие технологии, как картирование почвы, которое в нашей республике только проходит испытание на комбайнах "Гомсельмаш". А мы уже учим на этом оборудовании работать. То есть у нас передовое обучение. Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа

Диплом колледжа - это отличная база, чтобы переход на следующую ступень образования был максимально комфортным. Абитуриентов ждут не только в разгар традиционной летней кампании. С 15 ноября в четырех профильных вузах страны стартовал набор на заочное отделение.

"Ждем абитуриентов, особенно на сокращенную форму получения образования. В этом году мы набираем по семи специальностям: пяти инженерным и двум экономическим. Большее количество мест по отношению к предыдущим годам отдано на бюджетную подготовку. У нас есть новые тенденции - это автоматизация, роботизация и новые технологии", - обозначила ответственный секретарь приемной комиссии БГАТУ Карина Гаркуша.

Белорусская модель подготовки кадров: форматы обучения, внедрение технологий, цифровая трансформация - такой комплексный подход позволяет хозяйствам еще более эффективно планировать посевные работы, экономить ресурсы и получать стабильный урожай при любой погоде. А молодым специалистам это позволяет сразу применять современные навыки на практике.

Именно тем, кто сегодня учится управлять техникой с помощью VR-комплексов и нейросетей, предстоит превратить эту цифровую базу в урожайные цифры будущего.