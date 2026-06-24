Как в Беларуси обеспечивают качество продуктов

Товары со знаком качества - бренд Беларуси. Продукты с приставкой "Сделано в Беларуси" пользуются большим спросом в 120 странах благодаря высоким стандартам качества.

Подтверждение тому является снижение количества низкокачественных товаров. Сегодня этот показатель в Беларуси не достигает и половины одного процента. На чем базируется система безопасности пищевой продукции?

Красивая обертка, необходимое содержимое, цена и качество товаров - ключевое, на что обращает внимание покупатель, наполняя свою продуктовую корзину. За последнее отвечает производитель - именно он обеспечивает контроль поступающего сырья и материалов и несет ответственность за конечный продукт.

Особое внимание приковано к продукции животного происхождения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87d09e86-3077-4e81-9a72-9656a612cad4/conversions/d8e81a9f-2057-4175-92bf-b3703aed35b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87d09e86-3077-4e81-9a72-9656a612cad4/conversions/d8e81a9f-2057-4175-92bf-b3703aed35b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87d09e86-3077-4e81-9a72-9656a612cad4/conversions/d8e81a9f-2057-4175-92bf-b3703aed35b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87d09e86-3077-4e81-9a72-9656a612cad4/conversions/d8e81a9f-2057-4175-92bf-b3703aed35b3-xl-___webp_1920.webp 1920w Особое внимание приковано к продукции животного происхождения

В сфере производства продуктов питания в Беларуси сегодня действует более 430 национальных стандартов. Особое внимание приковано к продукции животного происхождения. Один из самых показательных примеров - система проверки молока, контроль которого начинается еще на ферме и который сопровождает продукт до полки в магазине.

Обеспечить продовольственную безопасность страны - одна из главных задач пищевой отрасли республики. Совершенствование стандартизации здесь - приоритет в работе Госстандарта как в Беларуси, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Александр Бурак, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ac69449-a6a7-48f4-917e-7dbff5577418/conversions/e465b631-338f-4ba9-923c-f12e9182987e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ac69449-a6a7-48f4-917e-7dbff5577418/conversions/e465b631-338f-4ba9-923c-f12e9182987e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ac69449-a6a7-48f4-917e-7dbff5577418/conversions/e465b631-338f-4ba9-923c-f12e9182987e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ac69449-a6a7-48f4-917e-7dbff5577418/conversions/e465b631-338f-4ba9-923c-f12e9182987e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Бурак, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"В эту систему входит не только организация, находящаяся в структуре Государственного комитета по стандартизации, но и белорусские производители выпускаемой продукции, а также органы государственного контроля и надзора, находящиеся в других министерствах и ведомствах. Сегодня Государственный комитет по стандартизации осуществляет координацию работ в сфере технического регулирования, а также осуществляет планирование работ по стандартизации национальной системы стандартизации".