3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Как в Беларуси обеспечивают качество продуктов
Товары со знаком качества - бренд Беларуси. Продукты с приставкой "Сделано в Беларуси" пользуются большим спросом в 120 странах благодаря высоким стандартам качества.
Подтверждение тому является снижение количества низкокачественных товаров. Сегодня этот показатель в Беларуси не достигает и половины одного процента. На чем базируется система безопасности пищевой продукции?
Красивая обертка, необходимое содержимое, цена и качество товаров - ключевое, на что обращает внимание покупатель, наполняя свою продуктовую корзину. За последнее отвечает производитель - именно он обеспечивает контроль поступающего сырья и материалов и несет ответственность за конечный продукт.
В сфере производства продуктов питания в Беларуси сегодня действует более 430 национальных стандартов. Особое внимание приковано к продукции животного происхождения. Один из самых показательных примеров - система проверки молока, контроль которого начинается еще на ферме и который сопровождает продукт до полки в магазине.
Обеспечить продовольственную безопасность страны - одна из главных задач пищевой отрасли республики. Совершенствование стандартизации здесь - приоритет в работе Госстандарта как в Беларуси, так и в рамках Евразийского экономического союза.
Александр Бурак, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
"В эту систему входит не только организация, находящаяся в структуре Государственного комитета по стандартизации, но и белорусские производители выпускаемой продукции, а также органы государственного контроля и надзора, находящиеся в других министерствах и ведомствах. Сегодня Государственный комитет по стандартизации осуществляет координацию работ в сфере технического регулирования, а также осуществляет планирование работ по стандартизации национальной системы стандартизации".
Одним из самых важных процессов контроля пищевой продукции является оценка соответствия. В Республике Беларусь сегодня функционирует 237 аккредитованных испытательных лабораторий, которые на каждом из циклов производства осуществляют контроль исходных материалов, что позволяет гарантированно и вовремя предотвращать попадание недоброкачественной продукции к потребителю.
Случаев, когда недоброкачественная продукция, попадает на полки магазинов, к счастью, становится все меньше. Об этом говорит и статистика.