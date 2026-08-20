Как в Беларуси строят профилактории для телят с экономией и комфортом

28 февраля 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко посещал МТК ОАО "Нестановичи-Агро" в Логойском районе.

Помимо прочего, глава государства отметил: "Надо по-человечески к ним (телятам. - Прим. news.by) относиться. Для меня это ребенок, поэтому я, как человек, не переношу, когда гибнет такая малютка. Почему гибнет? Потому что мы ее не спасли. Так что ж мы за люди тогда?"

Для недопущения гибели животных решение нашли в виде строительства профилакториев. Каким должен быть оптимальный проект, решение принимают на местах. Президент лишь напомнил о главном - необходимости считать деньги.

Большая стройка развернулась по всей Беларуси. В планах возвести 528 объектов до 1 октября 2026 года, 200 уже введено в эксплуатацию. Как строят в Могилевской области, узнаем на примере Быховского района и деревни Селец, где нынешний холодный сезон телята будут встречать уже в комфортных условиях.

Новый профилакторий сразу бросается в глаза. Его активно строили все лето, чтобы к концу августа уже ввести в эксплуатацию. Пока молодые жильцы сюда еще не переехали, можно изучить все нюансы объекта. Экскурсию провел лично первый зампредрайисполкома Быховского района Сергей Сыса. Он, кстати, отвечает за сельское хозяйство. Со стороны сразу обращают на себя внимание уже смонтированные клетки - они лучше, чем привычные пластиковые домики.

"Подводил к тому, чтобы в профилактории минимизировать человеческий труд. В определенных заранее местах будут находиться ведра для корма и молока. Самый главный процесс - чистка, чтобы у телят было чисто и сухо. Домик весит около 15 кг, два человека свободно его берут, перегоняют теленка в другое место, берут клеточку. Далее заезжает трактор (в конце профилактория находится навозохранилище), и все выталкивается механизированно. Человеческий труд абсолютно минимизирован", - рассказал Сергей Сыса.

Факт В Могилевской области по типовому проекту строится около 40 профилакториев, и во всех случаях с максимальным использованием дерева. Это экологично, практично и недорого.

"Древесина обработана от грибка, плесени и загнивания. Все установлено по техническим нормам. Профилакторий прослужит 10 лет и более, запас прочности есть. Никаких вопросов по поводу эксплуатации этого профилактория не возникало", - отметил первый зампредрайисполкома Быховского района.

Первый зампредрайисполкома Быховского района Сергей Сыса (слева) и корреспондент "Первого информационного" Антон Малюта (справа)

Кстати, в районе возводили профилактории из дерева еще до того, как это стало мейнстримом. Например, в Лудчицах стоит здание с 10-летней историей. Оно исправно служит до сих пор, хотя объект уже устарел, да и понятия о качестве и комфорте за это время изменились. Строить нужно по-новому, и такие планы на Быховщине есть.

"Планирую на следующий год совместно с председателем райсполкома построить еще три таких профилактория, где будет деревянная конструкция нового типа. Это позволит минимизировать падеж, который есть в районе сейчас, и увеличить сохранность скота", - заметил Сергей Сыса.

Проект стоит около 1 млн белорусских рублей, и его значительная часть - государственная поддержка. Конечно, деньги стоит расходовать с умом, за этим следит Комитет государственного контроля Республики Беларусь. Одно из предложений 2026 года - заменить кровлю из стального листа на облегченный шифер, тем более производится он совсем рядом, на юго-востоке Могилевщины. Так уже сэкономлено больше 80 тыс. рублей. Также обозначены решения и для будущих строек, как сделать профилакторий дешевле, но не в ущерб качеству.

Итак, до ключевой даты (1 октября) остается немного времени. Варианта не успеть ввести в эксплуатацию просто нет. Причем сделать профилакторий нужно качественно и на совесть, ведь именно с таких объектов начинается продовольственная безопасность каждого региона и в целом всей Беларуси.

Продовольственная безопасность страны начинается с новорожденного теленка. Все ли усвоили, что такое дисциплина и порядок в сельском хозяйстве. Как строят профилактории для телят. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".

Главное фото: pexels.com