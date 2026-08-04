Как заработать на фондовом рынке, смотрите в проекте Александра Егорова "Про деньги"

По итогам 2025 года объем фондового рынка Беларуси составил 85 млрд рублей или 30 % ВВП, но 60 % этого объема - акции предприятий, которые практически не торгуются у нас в стране.

Акции госпредприятий не продаются в силу подходов, определенных главой государства: никакой бездумной приватизации, продажа госсобственности только стратегическим инвесторам и за честную рыночную цену.

Но почему не торгуются акции частных предприятий? Какие инструменты, помимо гособлигаций, доступны белорусам уже сегодня, как в эту систему встраивается белорусский уникальный рынок цифровых токенов? И как заработать на фондовом рынке? Об этом в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 4 августа в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".