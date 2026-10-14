Как защититься от кибермошенников? Узнаете в проекте "Экономическая среда"

Финансовые прачечные уходят в сеть: цифровой фриланс, фейковая благотворительность и виртуальные казино - о новых схемах легализации преступных доходов и методах борьбы с этим опасным явлением расскажут эксперты в студии проекта "Экономическая среда".

Как в Беларуси построена работа антиотмывочной системы и как международные эксперты оценивают ее эффективность? От финансового мониторинга миллионов транзакций ежедневно до возвращения в бюджет миллионов рублей.

И то, что касается каждого: как защитить себя и своих детей от кибермошенников?

Не пропустите, в проекте "Экономическая среда" 14 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1".