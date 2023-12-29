Как белорусам удается наращивать движение, когда вокруг царят экономические штормы - смотрите в "Простой экономике"

Для белорусов 2023 год был весьма результативным. Мы в экономике росли быстрее мировых трендов. Белорусская промышленность показала рекордные 12 %. Когда мир накрывала очередная волна инфляции, Беларусь спокойно переживала такие штормы. 2024 год также будет успешным для нас. В чем же секрет такого движения нашей страны? Смотрите в рубрике "Простая экономика".

Каким, по-вашему, был 2023 год? Для нас, белорусов, в части экономики он был весьма результативным. В выпусках "Простой экономики" не раз сообщалось, что белорусская экономика растет темпами, превышающими средние мировые тренды. Вот и недавно британское издание The Economist подтвердил этот тезис, опубликовав предварительную оценку динамики глобальной экономики за 2023 год, - средние темпы роста составили около 3 %.

В то же время белорусская экономика росла с ускорением в 3,5 % процентов, а темпы промышленного производства в Беларуси в 2023 году стали рекордными - 12 %. Таких высоких показателей в промпроизводстве не показывала ни одна из стран.

Обратите внимание, когда весь мир в уходящем году сражался с инфляционными волнами, Беларусь смогла обеспечить стабильность цен и удержать их в нормальных пределах. По оценкам правительства, инфляция в Беларуси по итогам 2023 года составит около 5,5 %. Сейчас инфляционные ожидания населения находятся на низком уровне, есть доверие к власти и проводимой денежно-кредитной политике.

Экономическая политика нашего государства позволила обеспечить реальный рост зарплаты более 10 %. Финансово-экономическая уверенность населения в завтрашнем дне отражалась и на динамике приобретения товаров длительного потребления, в том числе с использованием кредитных продуктов. Так, рост потребительского кредитования вырос в 1,5 раза. Рост кредитования на недвижимость - на 60 %. В целом в 2023 году покупательская способность населения стала одной из самых высоких за последние годы.

Уверенность в курсе белорусского рубля и в своих доходах приводила к постепенному избавлению от долларов как средств сбережения с одновременным увеличением депозитов в белорусских рублях. И правда, зачем держать средства, которые не приносят доход.

Высокая динамика сохранится и в 2024 году. Основным драйвером роста экономики останется промышленность. Производство планируется увеличить на 3,5 %, прежде всего за счет максимальной дозагрузки мощностей, импортозамещения и выпуска новинок. В сельском хозяйстве стоит задача обеспечить рост производства на более чем 5,5 %.

Мы будем и дальше хорошо зарабатывать на торговле и аккумулировать у себя иностранную валюту. На 2024 год положительное сальдо ожидается в районе 900 млн долларов.

Получая хороший экономический задел, мы сможем обеспечить должные инвестиции в строительство нового жилья, инфраструктуру и проекты в реальном секторе.

Расти нам и дальше будут помогать интеграционные проекты в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Встреча в Санкт-Петербурге показала масштаб планов.

По словам нашего Президента, мы, благодаря единому экономическому пространству в рамках ЕАЭС, обошли БРИКС, ШОС и за 10 лет удвоили товарооборот.

А что наши оппоненты. Их извечные принципы "разделяй и властвуй" в итоге привели к расколу некогда единого богатого Запада и краху идей глобализации. Теперь каждая их стран западного мира пытается выжить сама. Инфляция, банкротство, безработица, бездомные, высокие ставки по кредитам и толпы должников, нищающие государства и социальные протесты обездоленных - вот картина их сегодняшнего и завтрашнего дня.