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Как белорусская "бульба" добралась до Зимбабве
Этот картофель для гастрономического наслаждения, тем более, что в эти дни в Зимбабве проходит первый гастрономический форум, который собрал гостей почти из двух десятков стран! Но в ближайшее время в Зимбабве доставят и семенной картофель для посадки. Так белорусская "бульба" добралась до Зимбабве! Представительная делегация женщин Беларуси передала первой леди страны картошку с подворья Александра Лукашенко. Это два самых популярных сорта "Першацвет" и "Манифест". В Африке весна - пора думать о будущем урожае!
Я считаю, что картофель действительно стратегический продукт, особенно учитывая изменение климата во всем мире. Именно этим продуктом каждая семья может накормить себя и своих детей. Кроме того, я была приятно удивлена вашими сладостями - конфетами. В Беларуси действительно все, что я пробовала, было очень вкусно. Я думаю, что жителям Зимбабве это тоже очень понравится.
Полную версию интервью смотрите в видео.
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