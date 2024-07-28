Как белорусская "бульба" добралась до Зимбабве

Я считаю, что картофель действительно стратегический продукт, особенно учитывая изменение климата во всем мире. Именно этим продуктом каждая семья может накормить себя и своих детей. Кроме того, я была приятно удивлена вашими сладостями - конфетами. В Беларуси действительно все, что я пробовала, было очень вкусно. Я думаю, что жителям Зимбабве это тоже очень понравится.

Оксилия Мнангагва, первая леди Зимбабве