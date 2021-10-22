Как белорусским предприятиям противостоять санкционному давлению, обсудили на Гомельском заводе литья и нормалей

Как белорусским предприятиям противостоять санкционному давлению, обсудили сегодня на Гомельском заводе литья и нормалей. Депутат парламента Виталий Уткин и представитель МИД Беларуси Евгений Драко развенчали мифы о роковом влиянии европейских санкций на благосостояние нашей страны. Ориентация на СНГ и азиатский рынок - путь, проверенный временем. Это гораздо более обширное и перспективное поле деятельности, чем то, что предлагают нам ЕС и США. В условиях сложной внешнеполитической обстановки предприятиям-экспортерам нужна комплексная информационная поддержка.



Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Республика Беларусь вписывается в мировую экономику, а никак не в экономику Евросоюза. Евросоюз абсолютно незначительную часть занимал в нашей экономике. Тому пример, что сегодня Республика Беларусь по полугодию - это 3,3 % мы добавили ВВП. Поэтому сегодня мы идем в трудовые коллективы, чтобы ни в коем случае лживая пропаганда не действовала на умы.



Гомельский завод литья и нормалей входит в состав холдинга "Гомсельмаш". Предприятие занимается выпуском сельскохозяйственного оборудования. Основные зарубежные партнеры завода страны СНГ. Рентабельность продаж в этом году составила почти 6 % при задании 4 %.