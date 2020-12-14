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Как богатства белорусских недр в сочетании с инновациями позволяют зарабатывать. Репортаж из Солигорска
Новая сырьевая база Беларуськалия - Дарасинский рудник - открывает более 800 рабочих мест и будет приносить около 9 миллионов тонн руды в год. Отметим, сейчас на совместном с Китаем заводе "Белкалий-Мигао" выпускают инновационную продукцию. Это нитрат калия - удобрения премиум класса. Предприятие-новичок на 90 процентов ориентировано на экспорт. Сегодня это уже 22 страны. О том, как богатства белорусских недр в сочетании с инновациями позволяют зарабатывать - из Солигорска репортаж Алексея Кондратенко.
Новые высокоурожайные удобрения из Беларуси
Томаты в теплицах Марокко, колосья пшеницы на полях России, зерна риса на плантациях Вьетнама и Китая. Каждая пятая тонна калийных удобрений в мире произведена в Солигорске. Наш Беларуськалий - это экспорт в 110 стран, а главное - один из гарантов хорошего урожая. Аграриям во всем мире не обойтись без новых высокопродуктивных минеральных удобрений.
. Сегодня здесь выпускают продукцию премиум-класса - нитрат калия. Для производства новинки нужны два вида сырья.
Качество как сырья, так и готовой продукции контролируется в лаборатории на всех уровнях
Сегодня Беларуськалий мыслит, живет и работает на десятилетия вперед
Запасы руды истощаются, нужны новые рудники. Как раз такой - Дарасинский - сейчас и разрабатывает промышленный гигант. Новая сырьевая база - это около 9 миллионов тонн руды в год, плюс более 800 рабочих мест. Накануне под Солигорском дали старт проходке клетьевого ствола.
Знаковым для Беларуськалия станет и 2021 год
Предприятие планирует начать работу новейшего горно-обогатительного комбината в Петрикове. Это крупнейший инвестиционный проект. Только в Гомельской области будут производить полтора миллиона тонн удобрений в год.
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