Как эффективно продавать за рубеж? Агрессивно! - убежден белорусский Президент

Стратегию и тактику поставок отечественной продукции, в том числе калийных удобрений обсудили на большом совещании.

Беларусь продолжает уверенно работать на международных рынках. Белорусский экспорт, точнее, его условия, проблемы и решения сегодня стали темой совещания во Дворце Независимости.

Если в целом, то ситуация остается стабильной. Несмотря на то что совсем недавно белорусам приходилось экстренно искать новые перевалочные пункты для грузов, выслушивать новые условия по старым контрактам и в принципе переориентироваться в условиях санкции, это получилось сделать.

Россия стала огромным рынком по соседству, который постоянно хочет покупать больше и больше. 65 % всего белорусского экспорта сегодня - это продажи на восток.

Активизировалась и дальняя дуга: азиатские, китайские и вот сейчас налаживаются африканские контракты. Белорусы работают со всеми.

Отсюда вопрос логистики и расчетов. Как быстрее везти и проще расплачиваться? Сегодня речь шла и о железной дороге, и о морских портах, и о банковской сфере. Многое налажено, скажет Президент, но надо двигаться.

Проблемными вопросами теперь займется отдельная экспертная группа по экспорту. О ее создании сегодня тоже шла речь. Продолжит Катерина Круталевич.

Совещание по экспорту во Дворце Независимости

Глобальное совещание по экспортусегодня предполагало такой состав: за одним столом правительство и крупные игроки рынка. Рядом с премьером Романом Головченко люди, которые работают с реальным сектором экономики. Значит, знают сложности и нюансы работы на рынкекак минимум сотни средних и крупных компаний, таких какподведомственные МТЗ, БЕЛАЗ, "Амкодор", Гомсельмаш, Могилевлифтмаш. Список можно продолжить. Представители администрации - в их руках стратегия и аналитика. Напротив - тот, кто возглавляет белорусскую нефтехимию и калийную отрасль. Если говорить в масштабах экспорта, они -гиганты. "Напротив" - это только позиция за столом, а так, конечно, экспорт - дело "тонконастраиваемое и общее".







Продажи, проблемы, платежи в бюджет

Тему сегодняшнего разговора глава государства обозначил в широком смысле как продажу отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках, а также связанные с этим проблемы (если они есть), платежи, бюджет. "В узком смысле посмотрим это на примере, во-первых, продаж калийных удобрений, и сопутствующие вопросы (логистика, порты, о чем мы не единожды говорили). И во-вторых, нефтепродукты. То же самое: логистика, поставки, платежи".

Как напомнил Президент, около двух месяцев назад на уровне главы государствапроходила встречапрактически в таком же составе. И тогда ее участники обсудили вопросы создания Беларусью собственных портовых мощностей для перевалки отечественных грузов, прежде всего калийных удобрений, и планы экспорта до конца года. Сегодняшнее совещание, по словам Александра Лукашенко, носит контрольный характер.

Речь об этом шла в середине июля. Тогда обсуждали создание портовых мощностей по перевалке белорусских грузов.

Санкт-Петербург, Мурманск, Приморск - везде договаривались об условиях. Договорились. И сегодня около 19 российских портов уже задействованы круглосуточно. 20 миллионов тонн совершенно разных товаров грузятся на Каспийском, Азовском, Черном, Балтийском морях (у белорусов есть все выходы).

А. Лукашенко: Несмотря на внешние вызовы, мы работаем на международных рынках

"Несмотря на всякие внешние вызовы, мы работаем на международных рынках, достаточно уверенно работаем, о чем мнедокладывална прошлой неделе руководитель Беларуськалия"Иван Иванович Головатый, - сказал Александр Лукашенко. - Но расслабляться нельзя. Слишком много препонов, барьеров, которые нам приходится преодолевать".

Одним из таких узких мест, создающих сложности при организации экспорта, Президент назвал поставки железнодорожным транспортом.

"Естественно, мы ушли из прибалтийских портов. Работаем в районе Питера, смотрим на более северные порты Мурманска (а это - миллионы, миллионы тонн грузов, которые мы должны поставлять). Работаем и на юге Российской Федерации через их порты. Никто нам не препятствует в портах. Но еще раз подчеркиваю: узкое место - железнодорожные поставки, особенно направление Санкт-Петербург", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В этой связи Александр Лукашенко упомянул о недавнем разговоре с Президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась возможность реализации новых двух крупных проектов, один из которых касается железнодорожной ветки из Беларуси в Санкт-Петербург.

"Мы обсуждали проблему узкого места - железнодорожного транспорта, - рассказал белорусский лидер. - Я попросил вице-премьера Сивака и премьер-министра (вице-премьера Анатолия Сивака и премьер-министра Романа Головченко - прим. ред.), чтобы к моей встрече, которая состоится в ближайшее время, с Президентом России были подготовлены, скажем так, презентационные материалы по всем узким местам в направлении Санкт-Петербурга - железной дороги".

Как пояснил глава государства, есть вариант реализации проекта в крупном масштабе, прокладывая вторую ветку на несколько сотен километров. Но есть и еще один вариант. "А можно вернуться к тому, что было в советский период - восстановить разъезды. Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции", - пояснил белорусский лидер.

Лукашенко обсудит с Путиным общее увеличение пропускной способности железной дороги

Как это работает? В Беларуси - без проблем. Несмотря на то что железнодорожное хозяйство, любая, самая маленькая станция требует постоянного содержания, на нашей территории "выбрали" не разбирать их, а консервировать, даже если товаропоток снизился и этот участок стал менее проездным. Кроме того, в стране хватает станций, где один поезд можно увезти, чтобы пропустить другой. В каком состоянии это же хозяйство у восточных партнеров, сейчас будут выяснять и приходить к общему знаменателю. Ведь часть удобрений для того же Китая грузится по железной дороге. Вообще в условиях санкций работа Белорусской калийной компании стала менее публичной. Нельзя посмотреть в интернете "сколько добывают", такую "защиту интересов" диктует рынок. Но Беларусь остается в тройке в мире по объемам производства. Похожая ситуация в нефтехимии.

А. Рыбаков: Риски никуда не исчезли

Я бы даже сказал, неплохая динамика, но глава государства абсолютно четко, ясно дал понять, что нельзя останавливаться, существующие экспортные риски никуда не исчезли. Именно поэтому требуется не удерживать позиции, которых мы достигли, а в первую очередь развивать их и диверсифицировать рынки, не сосредотачиваясь на чем-то одном. Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим"

Кроме масштабных хабов, на которые мы сегодня грузим, мы хотим все больше и больше уделять внимание не таким объемным рынкам. Может быть, сегодня они и не такие объемные, а завтра это будет достаточно значительный объем экспорта. И он будет безопасным, потому что разнообразие (направлений - прим. ред.) большое.





По недрам Президент считает, что ситуация "не доработана". И это как раз не про объемы добычи, а про управление.

А. Лукашенко: Мы научили производить все

Единая компания для калийных, азотных и фосфорных удобрений

В Беларуси, помимо калийных удобрений, также производятся азотные и фосфорные. В связи с этим глава государства напомнил, что ранее звучали предложения создать единую компанию, которая будет заниматься их реализацией. Но тема не получала своего развития.

"Так в правительстве и утонула идея. Все нам что-то мешает. Может, не только вам, но кому-то там еще. Надо двигаться, двигаться, не стоять на месте, и прежде всего по организации продаж, - подчеркнул Президент. - Мы научились производить все, притом в огромных количествах, не соответствующих величине и экономике нашей республики. Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или еще какие-то вопросы мешают. Сегодня будет последний разговор по поводу продажи наших товаров".

Белорусские продукты занимают пятую часть во всем экспорте страны

Вопрос, конечно, не только к "гигантам". Белорусские продукты ведь тоже и "едут и летят". Мясо, молоко, в целом продовольствие - пятая часть всего белорусского экспорта. Тоже немало. Пример: из всего молока, которое производится в стране, большая часть отправляется за рубеж. Это с учетом того, что и у нас от него ломятся полки. И тут Африка тоже, кроме России, "самый перспективный рынок".

Гана - это мясо птицы, Зимбабве - это детское питание, Египет - это говядина. Логистические маршруты все отработаны. Что касается согласования ветеринарных документов в части расширения доступа нашей продукции, то это постоянная работа. Ксения Мелешко, начальник управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Комиссия по экспорту

Всеми этими вопросами, чтобы не было задержек, теперь будет заниматься отдельная комиссия по экспорту. Возглавит ее Дмитрий Крутой. Как будут работать?

Президентсделалупор,чтобыэтакомиссияневлезалавтекущуюдеятельностьи не мешала директорам работать, нобыланадотраслевыморганоми вносила предложения по фундаментальным вопросам. Таким, например, как вопросы логистики или железнодорожные тарифы. Тоестьте вещи, которые директор предприятия не сможет самостоятельно решить в России, и где требуется, возможно, вмешательство премьер-министров илипрезидентов. Будут определены важнейшие товары, учитывая, что на сегодняшний день в страновой экспортной структуре РФ занимает 65 %, Президент попросил определить 75 важнейших позиций, по которым уже идет аналитическая работа ежемесячно. Я ему сегодня на отдельном совещании докладывал. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Доклад в кабинете - как продолжение сегодняшней экспортной темы. Практика - новая, и, очевидно, своевременная.

"Конечно, это будет нагрузка на тот аппарат, который у вас существует. Ничего, ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас недозагружены или которые могут выполнить больший объем работы. Но и здесь министров, аппарат правительства - надо задействовать всех, кого вы сочтете нужным. Прописывайте себе нормальные в указе полномочия, - потребовал Президент.

При этом Александр Лукашенко потребовал докладывать ему напрямую, если в работе комиссии будут возникать какие-то вопросы. "Ваше дело, как вы будете планировать эту работу. Если ко мне будут обращаться люди, они сразу же пойдут к вам. А вы там собирайтесь вместе и обсуждайте. У вас в характере коллегиальность присутствует, я думаю, что и ответственность у вас присутствует. Напрямую докладывайте, говорите, что надо будет сделать", - сказал Президент.

"Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции - весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы, ваша комиссия ответственны за особо важные группы товаров", - подчеркнул глава государства.

Белорусскому экспорту есть куда расти