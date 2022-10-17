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Как экономика Беларуси адаптируется к новым реалиям - смотрим на динамику в цифрах
Экономика Беларуси продолжает восстанавливаться. Предприятия работают максимально гибко, с учетом постоянно меняющихся внешних и внутренних условий. Вопреки санкционным ограничениям постепенно увеличиваются и объемы производства, и экспортные поставки.
⇒В итоге ВВП за 9 месяцев превысил 95 %. Это свыше 140 миллиардов рублей.И на 0,2 % выше, чем в августе. Больше всего в общую копилку вложились промышленность и агропромышленный комплекс.
⇒Промышленное производствос начала года выросло более чем на 7 %.А его объем составил почти 124 миллиарда рублей. Это и машиностроительные, и обрабатывающие производства.
⇒Сельское, лесное и рыбное хозяйства с января по сентябрь прибавили на 4,5 %. Таким образом, реальный сектор начинает адаптироваться к новым условиям работы, ищет новые рынки сбыта, отмечается и позитивная динамика финансовых результатов предприятий, их чистой прибыли и роста зарплат.
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