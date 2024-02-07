Как формируются цены на продукты, и почему хорошие продукты иногда так привлекательны по стоимости

Почему помидоры и огурцы стоят дороже мандаринов и ананасов, а любимую колбасу неожиданно продают подозрительно дешево? Каждый из нас иногда задавался такими вопросами. Давайте разберемся: из чего складывается цена, которую мы с вами видим в магазине. По сути, это сумма трех слагаемых: цена производителя, торговая надбавка и НДС. К примеру, покупая литр молока, мы оплачиваем не только сам продукт.

Основную долю занимает сырье - порядка 60 % от общей цены данного продукта. Для его обработки используются вспомогательные материалы, на которые приходится 20 %. На электроэнергию приходится около 3 %, на зарплату персонала - не более 2 %. Плюс каждое предприятие несет дополнительные расходы, связанные с производством продукции. Это, например, амортизация, на которую уходит порядка 10 % от цены продукта. Владимир Пустошило, начальник главного управления экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

У одного из белорусских производителей макаронных изделий спросили, почему их продукция является одной из наиболее привлекательных по цене. Быть может, уступает в качестве? Ответ оказался на поверхности: приятную стоимость могут предложить предприятия с полным циклом производства. То есть те, которые выращивают и обрабатывают сырье, выпускают продукцию и сами же ее реализуют. Теперь понимаете, почему в фирменных магазинах цена зачастую "вкуснее"?

Хотя за "фирму" можете заплатить и втридорога - бренд на то и бренд. Не зря же его раскручивали маркетологи.Но могут быть и традиции, проверенные временем. Как говорят: качественный продукт не может стоить дешево.

Цена - дама шустрая и очень быстро реагирует на интерес к собственной персоне. Ажиотаж = увеличение стоимости. Поэтому когда все бегут за сахаром, лишний раз задумайтесь, может, ваша жизнь не настолько соленая, чтобы тратить лишние деньги на то, что вам не нужно.

Сезон! Этот фактор по-прежнему актуален, даже в 21 веке, когда, казалось бы, фрукты и овощи можно есть каждый день. Если в стране будет в 3 раза больше теплиц, продавать за бесценок помидоры и огурцы все равно не станут. Поддерживать "лето" в межсезонье обходится производителям "в копеечку". Удельный вес газа, электро- и теплоэнергии в структуре себестоимости может достигать 60 %.

Тем не менее, накормить белорусов собственными томатами и огурцами по "не колючим" ценам - поручение Президента. Не стоит забывать, что это еще и вопрос импортозамещения. Все страны вовлечены в мировую торговлю. Происходящее за пределами наших границ тоже так или иначе влияет на ценники.

И напоследок о приятном - скидках. В любой мороз согреет красная цена. Подвоха может и не быть. Секрет прост: магазин минимизирует торговую наценку, поставщик - отпускные цены, все для того, чтобы продать вам еще больше.