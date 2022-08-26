Как идет переброска комбайнов для уборки хлеба в оптимальные сроки

На сегодня более 90 % площадей убрали. Буквально на последних гектарах ведется уборка в хозяйствах. А механизаторы, которые будут заканчивать уборку урожая, тут же перейдут на уборку ярового рапса, есть немножко еще посевов гречихи и таких поздних зерновых культур, как просо.

Александр Стукан, первый зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Россонского райисполкома