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Как идет переброска комбайнов для уборки хлеба в оптимальные сроки

Зреет в поле хлеб. А жаркая погода для аграриев задает темп уборочной. Белорусский каравай уже весит 7 миллионов 366 тысяч тонн. Урожайность хорошая. В ближайшие дни в стране могут появится еще две области-миллионера: Могилевская намолотила 935 тысяч тонн зерна, Витебская - 931 тысячу тонн.

Чтобы завершить уборку хлеба в оптимальные сроки, в северном регионе идет переброска комбайнов в отстающие районы. Несколько зерноуборочных машин отправились из Россонского района в Ушачский. Темпы жатвы там отличаются. Если аграрии Россонщины на финишной прямой (им осталось убрать 5 % площадей), то у хлеборобов Ушачского района дела идут не так быстро. Обмолочено 58 % угодий. С пополнением техники увеличатся на полях темпы уборочной.

На сегодня более 90 % площадей убрали. Буквально на последних гектарах ведется уборка в хозяйствах. А механизаторы, которые будут заканчивать уборку урожая, тут же перейдут на уборку ярового рапса, есть немножко еще посевов гречихи и таких поздних зерновых культур, как просо.
Александр Стукан, первый зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Россонского райисполкома
Как правило, ежегодно переброской комбайнов занимаются те районы, которые раньше закрывают свои уборочные работы. Помогают отстающим. На сегодняшний день 4 комбайна - Россоны, и ряд районов еще отправляют в Ушачский район. Витебский район отправляет 6 комбайнов в Городокский район на поддержку.
Николай Короткевич, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома

На севере страны хлеб убран с 82 % площадей. Средняя урожайность - более 31 центнера с гектара.

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