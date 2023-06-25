Как идет подготовка к Х Форуму регионов России и Беларуси

О торговле и кооперации на союзном рынке уже на следующей неделе будут говорить в Башкортостане. Уфа становится большой деловой площадкой и принимает юбилейный Х Форум регионов Беларуси и России. Каждая такая встреча парламентариев и бизнеса двух стран - это новые двусторонние соглашения и контракты. Причем каждый год копилка становится все более увесистой.

Если в прошлом году покорили миллиард долларов, то в этом в планах полтора. Девиз форума в Уфе - "Итоги и перспективы". Сделано вместе немало: это новые логистические маршруты, проекты по импортозамещению и совместные производства. Некоторые из них открылись и в Уфе, причем от закладки камня до готового предприятия прошло меньше года. Эти площадки покажут гостям Форума регионов как пример быстрой работы под запросы рынка. Ведь выпуск первой техники здесь уже не за горами. В этом убедилась и наша съемочная группа, которая уже работает в Башкортостане.

Светлана Лукьянюк о том, как идет подготовка к юбилейной встрече и что будут обсуждать во время нынешнего форума?

Уфа уже не первый месяц живет в ожидании Форума регионов. Огромные площадки для техники и залы для переговоров. В эти дни ждут здесь не менее тысячи гостей. Практически все номера отелей не только в городе, но и за городом заняты. И это понятно. Кстати, многие руководители белорусских предприятий уже прилетели. Ведь форум регионов - это большая экспозиция. И тут важно показать все преимущества своего товара. Ведь покупатели из всех регионов России. И это хорошая возможность увидеть и договориться. Да, здесь много нашей техники. Участвуют до 3 десятков предприятий. И некоторые модели машин мы готовы выпускать вместе здесь, в Башкортостане. Сегодня днем мы заглянули на эти площадки.

В конце сентября прошлого года здесь было только поле. Во время визита делегации нашего правительства заложили камень под будущую стройку. Сегодня на этом месте вырос целый завод.





На строительство давали полтора года. Согласно плану стройки и согласно указанию нашего заказчика, мы построили эту красоту за 9 месяцев. Общая площадь завода 20 000 м². Уже все полностью сделано, идут до конца отделочные работы. Александр Боброков, первый заместитель гендиректора подрядной организации "Потенциал" (Россия)

Адрес у предприятия "Амкодор" символичный - Минская, 1. От него стартует новая улица в Уфе и новая сборка комплексов для послеуборочной обработки зерна. Это касается и пшеницы, и того же подсолнечника. Все под запросы покупателя. Запустить эти линии планируют уже в августе. Сейчас идет активная наладка оборудования. Говорят, такие комплексы под ключ нужны аграрным российским регионам. Вот на этом макете зерноочистительный комплекс с производительностью 100 тонн в час. Такие будут выпускать разной мощности, слыша своих покупателей. Ведь закрепились здесь надолго. Да и в целом Башкортостан для наших производителей становится местом большой кооперации.

Мы планируем здесь организовать производство трамваев Белкоммунмаша. На прошлой неделе была как раз делегация из Республики Башкортостан на белорусском предприятии. Договорились подписать на Х Форуме регионов меморандум о поставках на 2023-2024 год порядка 20-30 машинокомплектов трамваев белорусского производства. У нас здесь организовано производство с декабря 2022 года гусеничных тракторов белорусских. Тоже перспективный очень проект. Что касается товарооборота, то на сегодняшний день у нас экспорт белорусских товаров за 4 месяца в Республику Башкортостан свыше 135 %. Артур Карпович, советник отделения посольства Беларуси в России в г. Уфе

Уфа в эти дни и центр притяжения бизнеса. Юбилейный Форум регионов выпала честь проводить именно в этом крае. Самого вкусного меда, уникальной природы, технологически развитой производственной базы. И красивых городских набережных, где в эти дни будет много творческих номеров белорусских и российских исполнителей. Официальное открытие форума во вторник, 27 июня. И город уже живет этим событием. Масштабы впечатляют. Экспозиция - почти 7 тысяч квадратных метров.

Первая часть - это выставка, посвященная гостеприимству Республики Башкортостан, где можно увидеть настоящие башкирские подворья, этнические юрты, которые представляют наши районы Республики Башкортостан. Это уже улица Дружбы, на которой размещены башкирские и российские подводы регионов России, третья часть - также одна из основных, это выставка техники. Техника разнообразная будет представлена, порядка 138 единиц техники будет на этой выставке: это и доильное оборудование, коммунальное оборудование, это гусеничный трактор, это легковые автомобили и многое другое. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана (Россия)

Сегодня мы заглянули на главную выставочную площадку. Подготовка идет полным ходом. Наша техника видна сразу. Эти комбайны, их мы собираем в Брянске, и российские фермеры активно покупают их по программе Росагролизинг, некоторые тракторы привезли из Минска. А также наши коммунальные машины.





Мы представляем здесь восемь единиц техники всех направлений - строительного, сельскохозяйственного направления и пару машин, которые непосредственно производятся в Российской Федерации. Игорь Прохореня, представитель ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

Кооперация в нынешних санкционных реалиях помогает держаться и белорусским, и российским производителям, Некогда конкуренты сегодня работают на равных. ГАЗ отлично едет на колесах от нашей Белшины. На форуме они вместе. А у нашего МАЗа в Уфе совместное производство. Автобусы под заявки разъезжаются и в другие регионы. А на выставку привезли свою новинку. Нас первыми пригласили в салон.

Мы разработали универсальный каркас, универсальный кузов. Мы находимся в салоне как раз вот универсальной машины, потому что она может быть оснащена и дизельным двигателем с автоматической коробкой передач, и электрическим приводом и батареями, тогда это электробус. А мы с вами находимся в троллейбусе. Мы уже сейчас реализуем контракт с городом Казань, в который до конца года будет поставлена 25 таких машин третьего поколения, а в целом с уфимским заводом у нас в этом году будет реализовано более 250 машин. Владимир Янушко, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" - директор по маркетингу

На форуме подпишут и соглашения по выпуску в Уфе троллейбусов под маркой Минского автозавода. Всего же совместных документов будет не менее 25. А еще здесь большие планы по поставкам белорусских продуктов. Решение вопроса активно занимается отделение нашего посольства.

У нас есть вопрос с обеспечением этого частного бизнеса поставками товаров в небольших объемах в мелкооптовых. Мы провели переговоры с управлением делами Президента Республики Беларусь. Предложили им со стороны поставок товаров в Российскую Федерацию именно для такого сегмента потребителей рассмотреть вопрос о создании здесь специализированного логистического центра для обеспечения белорусских магазинов на территории не только Республики Башкортостан, Удмуртской, Самарской областей, но и в целом в Российской Федерации. Артур Карпович, советник отделения посольства Беларуси в России в г. Уфе

В закрытых павильонах выставки готовятся площадки под белорусские фармацевтические препараты, одежду от Беллегпрома и разработки от Академии наук. И решения от Белнефтехим и БМЗ. Как говорится, все, чем богаты.

Уже завтра в Уфе ждем первые официальные делегации. Программа насыщенная. Это и тематические секции по промышленности, АПК и гуманитарному сотрудничеству, пленарное заседание, встреча "Поезда Памяти" и бизнес-переговоры.