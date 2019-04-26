И как только что стало известно, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный СамараТрансНефть-терминал, который принимает нефть нескольких малых производителей. Об этом сообщил официальный представитель Транснефти Игорь Демин. По факту загрязнения нефти силовые ведомства России возбудили уголовное дело.

