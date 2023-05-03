Как МТЗ собирается стать народным трактором для Бразилии

Переходим от слов к делу, я полон надежд и оптимизма, что попутный ветер продолжит нам помогать, что решения, которые мы наметили по локализации производства, по сборке этих тракторов в определенных штатах - все согласно плану будет сделано, и придем мы, в конце концов, к тому, что в столь большой стране будет производство наших белорусских тракторов, а не только экспортные поставки. Это важно, прежде всего, потому что это позволит находиться нам в определенной ценовой нише на бразильском рынке, это снизит барьеры, которые имеют все ввозные тракторы, пошлины, налоги и так далее, и позволит нам действительно стать народным трактором для Бразилии. К чему мы и двигаемся! Фото: БЕЛТА

Сергей Лукашевич