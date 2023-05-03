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Как МТЗ собирается стать народным трактором для Бразилии
Беларусь и Бразилия ведут переговоры о создании совместного производства тракторов МТЗ. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич стал гостем в интервью Агентству теленовостей рассказал о том, на каком этапе находится обсуждение этого проекта и насколько в целом актуально и важно для двух стран развитие промышленной кооперации.
"Бразилия - мировой производитель сельскохозяйственной продукции, а чтобы что-то производить, нужно что-то вырастить, - говорит посол. - И тракторы, безусловно, необходимы такому латиноамериканскому гиганту, чтобы что-то получить и представить на международном рынке. Здесь у нас есть хорошие перспективы. Мы вычленили определенный сегмент тракторов - малых тракторов".
Переходим от слов к делу, я полон надежд и оптимизма, что попутный ветер продолжит нам помогать, что решения, которые мы наметили по локализации производства, по сборке этих тракторов в определенных штатах - все согласно плану будет сделано, и придем мы, в конце концов, к тому, что в столь большой стране будет производство наших белорусских тракторов, а не только экспортные поставки. Это важно, прежде всего, потому что это позволит находиться нам в определенной ценовой нише на бразильском рынке, это снизит барьеры, которые имеют все ввозные тракторы, пошлины, налоги и так далее, и позволит нам действительно стать народным трактором для Бразилии. К чему мы и двигаемся!Фото: БЕЛТА
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