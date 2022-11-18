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Как налажено сотрудничество Беларуси и Башкортостана в сфере АПК?

Расширение контрактов и новые точки роста взаимовыгодного сотрудничества. Представители НАН Беларуси и Башкортостана накануне встретились в Минске. Обсудили совместные проекты по модернизации пищевой отрасли, возможности для создания производств и расширение кооперации. Российская сторона отметила уровень белорусского опыта в картофелеводстве: сорта, технологии, возможности хранения будут изучать и внедрять у себя. Потенциал развития двух государств высокий. Задача - не оставлять на бумаге, а сразу внедрять в производство.

По итогам встречи также подписали соглашение по защите и продвижению продукции пчеловодства Республики Башкортостан. В нынешних условиях российско-белорусская интеграция видоизменяется. В планах - сформировать делегации с двух сторон для подписания новых договоров и соглашений.

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