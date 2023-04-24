"Как нарочно Караник сделал!" - Лукашенко о разнице между хозяйствами на границе Гродненской и Минской областей

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на существенную разницу между хозяйствами на границе Гродненской и Минской областей. Об этом он заявил на совещании по развитию Гродненской области, сообщает БЕЛТА.

"Посевная началась. Я проехал весь ваш восток, центр, запад посмотрел. Должен сказать, Леонид Константинович (отвечающий за сельское хозяйство вице-премьер Леонид Заяц. - Прим. ред.), отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область", - сказал глава государства.

Он пояснил, что на границе Минской и Гродненской областей видна существенная разница в уровне хозяйствования на земле. В то время как в Гродненской области в хозяйствах практически идеальный порядок, их соседи на Минщине не могут похвастаться таким же состоянием. "Понимаете, как нарочно Караник (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. - Прим. ред.) сделал! Я так в вертолете летел и говорю: ну, нарочно сделал, - отметил Президент. - Любо-дорого посмотреть! Оттуда заезжаешь (из Минской области. - Прим. ред.) - как будто с убыточных дремучих колхозов".