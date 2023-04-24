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"Как нарочно Караник сделал!" - Лукашенко о разнице между хозяйствами на границе Гродненской и Минской областей
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на существенную разницу между хозяйствами на границе Гродненской и Минской областей. Об этом он заявил на совещании по развитию Гродненской области, сообщает БЕЛТА.
"Посевная началась. Я проехал весь ваш восток, центр, запад посмотрел. Должен сказать, Леонид Константинович (отвечающий за сельское хозяйство вице-премьер Леонид Заяц. - Прим. ред.), отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область", - сказал глава государства.
Он пояснил, что на границе Минской и Гродненской областей видна существенная разница в уровне хозяйствования на земле. В то время как в Гродненской области в хозяйствах практически идеальный порядок, их соседи на Минщине не могут похвастаться таким же состоянием. "Понимаете, как нарочно Караник (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. - Прим. ред.) сделал! Я так в вертолете летел и говорю: ну, нарочно сделал, - отметил Президент. - Любо-дорого посмотреть! Оттуда заезжаешь (из Минской области. - Прим. ред.) - как будто с убыточных дремучих колхозов".
"Я не понимаю. Вы, наверное, самоуспокоились, вы просто меня не слышите. Я же вам говорил: лучше воевать в поле, чем там (речь об угрозе реальной горячей войны, если не обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны. - Прим. ред.)", - акцентировал внимание белорусский лидер.
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