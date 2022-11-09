Экономика Беларуси продолжает демонстрировать стабильную и устойчивую работу. По итогам октябряв стране зафиксирована дефляция. Это полная противоположность инфляции, когда растет стоимость национальной валюты и падают цены на товары и услуги.

Как отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, это эффект от новой системы регулирования цен. Работа идет не только по снижению стоимости на товары,но и чтобы ассортимент в магазинах не сокращался,и субъекты хозяйствования быстрее адаптировались к новой системе.

Большая разъяснительная работа помогает вести бизнес по-новому. При этом МАРТ ежедневно мониторит и выполнение на практике. Рынок работает стабильно. В этом мы убедились сами, отправившись в магазины.

Именно скидки, а точнее, не пропадут ли они, активно обсуждались среди покупателей. К ним привыкли, большие магазины уже вовсю рекламируют самые выгодные для шопинга дни. В новых ценовых правилах работает торговля, производители и импортеры. Сроки перестройки были сжатые, понятно, что не все игроки на рынке сразу разобрались, что да как. Да, немного легчебыло тем,у кого вся система учета автоматизирована, речь идет о крупных сетях. Намного сложнее, где документооборот шел вручную.





Было сложно, не будем скрывать, но мы перестроились в рамках отведенного времени, которое нам было предоставлено. Согласно постановлению 713, товар был полностью переоценен. На сегодняшний день проблем с поставками товара нет, у нас всегда есть свой собственный запас товара, который обеспечивает несколько дней запаса. Перебоев с поставками не было. Павел Грабун, начальник отдела организации торговли столичного универмага

Под ценовым регулированием 90 % товаров

Ценовое регулирование касается процентов 90 товаров. Не входит только то, что покупают по случаю,или когда есть высокий спрос только несколько дней в году. Скажем, цветы или украшения. Все остальное с ограниченной торговой надбавкой и рентабельностью от производителя. Три недели работы в этих рамках и МАРТ уже фиксирует эффект.

В октябре у нас фактически впервые в истории дефляция, не буду говорить, какая цифра, но она будет. Соответственно в этом выражении инфляция существенно замедлится. Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Практика показала - есть за счет чего ужаться не в ущерб доходам. Снижение торговой надбавки на ту же обувь удешевило ее на 40 рублей. Вот это реальный пример. Есть что урезать и производителям, и импортерам. Тем более уже видим наглядные факты, когда товар стал доступнее.

Об этом накануне говорил и Президент, оценивая работу Совмина по сдерживанию цен.

"Правительство, это редко бывает, когда оно может, выполняя поручение Президента, забежать намного вперед. Я на примере регулирования цен приводил пример, когда цены просто были откручены на 30-40 % назад, а может и больше, по некоторым группам товаров", - сказал Президент.

Александр Лукашенко привел пример компании "Керамин", которая, по его словам, примерно на 30 % по отдельным наименованиям керамической плитки снизила цены. "Люди встали в очередь. Нарасхват берут эту плитку. И я так подумал, как экономист: от объема, от оборота они получат еще большую прибыль. Стоило собачиться перед народом и поднимать на заоблачную высоту цены? Так это же не только "Керамин", есть и другие товары. Это говорит о том, что правительство пошло дальше. Оно более справедливо рубануло в этом плане, некоторые вынуждены были цены открутить, как у нас в народе говорят, отступить назад".

"Я этого не предполагал. Но поддерживаю в этом плане правительство и специалистов, которые поступили таким образом. Это хорошая демонстрация народу и специалистам, экономистам, что у нас жирок был приличный в ценах. Здесь 30 %. Но я всегда настаивал - 25-30 %. Вот давайте на 25-30 % так это затянем свои пояса и дадим народу вздохнуть - совсем другая будет ситуация. Вот это будет справедливость", - сказал белорусский лидер.

Мы решили съездить на "Керамин" в его фирменный магазин, чтобы воочию посмотреть, почем нынче плитка, выгодней ли стало белорусам делать ремонт.

"Здесь мы видим, что у нас плитка стоила 43 рубля, сегодня она стоит 25 рублей. Плитка для пола у нас стоила 40 рублей, сегодня она стоит 38 рублей. Согласно постановлению 713, мы и дальше будем работать с такими ценами", - делится представитель магазина.

Здесь говорят, средний чек в этой сети 436 рублей. Считают, лучше больше продать в объемах и заработать хорошо, а не держать высокую цену и тем самым отпугивать покупателей, а не привлекать их. Зарабатывать удается. А для роста продаж постоянно снижают внутренние издержки.





Что касается постановления 713, которое регулирует торговые надбавки в рознице, оно, конечно, нас всех учит, всех участников белорусского бизнеса, более рачительно подойти к планированию и оптимизации своих издержек. Таковы сегодня требования национальной экономики. В настоящий период мы должны в ней учиться жить, в ней работать и обеспечивать достойный уровень своих работников путем поиска внутренних ресурсов.

МАРТ заверяет, что продукции на складах предприятий хватает, никакие свободные места на полке магазинов нам не грозят. Выбор был и остается. Тем более системных причин для перекосов в ассортименте регулятор не видит, отмечая, что некоторые сложности у субъектов хозяйствования были в начале введения ценового регулирования.

Кто-то не смог перестроиться или ему понадобилось время. Мы на выходных мониторили торговые объекты и видели в непродовольственном сегменте, одна из крупных торговых сетей, по определенным позициям скудный ассортимент. Проработали мы с ними тему, субъект говорит о том, что по каким-то позициям выпадают, потому что не успевают ее переоценить. Как только переоценка будет завершена, то со склада поступит новая продукция.

Эти запасы складские производители готовы быстро пополнять. На внутренний рынок отгружают по умеренным ценам, а зарабатывают на экспорте. Там ограничений по стоимости никаких, берут все и большими партиями.Поэтому для своего покупателя цена только по доходам.

Пересмотрели в том числе те цены отпускные, которые формируются на наших предприятиях, поэтому я уверен, что те задачи, которые ставились руководством страны, которые назрели в последнее время, мы благополучно решили.

Провели работу по ценовому снижению. Мы пересмотрели издержки, которые могут повлиять на удорожание, привели их в соответствие. Валерий Мариничев, зампредседателя правления Белкоопсоюза

В то же время на практике зачастую открываются все новые ситуации. Пока все субъекты хозяйствования не адаптируются, МАРТ продолжает серию семинаров для производителей, импортеров и торговли. Сегодня на все вопросы бизнеса отвечали в Гродно и Могилеве. По итогам какие-то шероховатости правовые будут корректироваться. И все это для удобства покупателей.





Новогодние витрины магазинов напоминают нам о грядущих праздниках. Обычно в это время торговля заказывает партии побольше у производителей и импортеров. Ведь запасов должно хватить на время самого высокого спроса, а он стартует уже буквально через месяц.