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Как обстоят дела на МТК "Купалинка" и с заготовкой кормов - Президент инспектирует Оршанский район
После экспериментальных полей Шкловского района - на поля Оршанского. Сельское хозяйство снова в центре внимания Президента во второй день рабочей поездки по регионам.
Если говорить о зоне рискованного земледелия, то это в большей степени относится именно к Витебской области. Климатические условия и свойства почв часто ставят преграды аграриям в получении высоких урожаев. Но на помощь приходят технологии. Ставку делают на культуры, позволяющие создавать питательные корма для животных. В этом убедились на молочно-товарной ферме "Купалинка" агрокомбината "Юбилейный". Президент подчеркнул важность дисциплины и соблюдения всех технологических процессов. Они необходимы для результата и прибыли. Хозяйство передовое и образцовое. Образовалось в результате объединения ряда более мелких хозяйств, что позволило сконцентрировать производственные силы и кормовую базу.
Сельское хозяйство в центре внимания Президента
Речь в том числе шла о подходах в севе озимых культур, включая озимый ячмень, преимущества которого рассматривались накануне.
Ход заготовки травянистых кормов обсудили в масштабе страны. Как доложил глава Минсельхозпрода Игорь Брыло, регионы выдерживают план, ситуация складывается позитивно. Отдельный вопрос - недостаток полимерной пленки. Часть материала закупалась по импорту. Есть белорусские аналоги, но их цена достаточно высока. И здесь жесткое требование Президента, в том числе в разрезе импортозамещения: взять на контроль правительству: чтобы пленка была в течение года. Особое внимание Президент обратил также на мелиорацию.
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